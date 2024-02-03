Як правильно виміряти тиск за допомогою тонометра вдома: корисні поради

Регулярне вимірювання артеріального тиску - це запорука раннього виявлення проблем з серцево-судинною системою та запобігання серйозним наслідкам. Ось короткий посібник з правильної процедури та тлумачення результатів. Про це пише ТСН.

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Що таке гіпертонія?

Гіпертонія - це стан, коли артеріальний тиск перевищує норму (140/90 мм рт.ст.). Розрізняють три ступені:

1 ступінь: 140/90 - 160/100 мм рт.ст.

2 ступінь: 160/100 - 180/110 мм рт.ст.

3 ступінь: вище 180/110 мм рт.ст.

Підготовка до вимірювання:

Уникайте їжі, куріння та кави за 30 хвилин до процедури.

Відпочиньте 5-10 хвилин перед вимірюванням.

Вимірюйте тиск в сидячому положенні,спираючись на спинку стільця.

Рука з манжетою повинна лежати на столі, на рівні серця.

Процедура вимірювання:

Одягніть манжету на оголену руку на 2-3 см вище ліктьового згину.

Зафіксуйте манжету за допомогою липучки.

Накачайте повітря в манжету до 200 мм рт.ст.

Повільно випускайте повітря,прислухаючись до звуків серця.

Зафіксуйте два показники: систолічний (при появі звуків) і діастолічний (при їх зникненні).

Повторення та запис результатів:

Для кращої точності повторіть вимірювання 2-3 рази з інтервалом 1-2 хвилини.

Записуйте результати у щоденник тиску, вказуючи дату, час та самопочуття.

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Зверніться до лікаря, якщо:

Ви регулярно фіксуєте високий тиск (вище 140/90 мм рт.ст.).

Відчуваєте запаморочення, головні болі, задишку.

Маєте в анамнезі серцево-судинні захворювання.

Пам'ятайте, що контроль артеріального тиску - це ключ до вашого здоров'я. Дотримуйтесь цих простих правил, щоб вчасно виявити проблеми та вжити заходів.

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