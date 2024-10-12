Чистий ґрунт без хрущів та дротяників: треба восени зробити ці три кроки на городі

Осінь для городників – це час підготовки ґрунту до наступного сезону. Саме восени можна зробити багато для того, щоб мінімізувати кількість шкідників у вашому саду наступного року.

Експерти з "Дача. Сад та город" пояснили, що завчасна підготовка ґрунту до зимівлі позбавить вас клопоту навесні, коли почнуться городні роботи. Запропоновані методи є абсолютно безпечними для навколишнього середовища і не шкодять корисним комахам.

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1. Боротьба з пирієм:

Пирій – один із найзатятіших ворогів городників. Його коріння здатні проникати глибоко в ґрунт і швидко розростатися. Крім того, пирій є улюбленими ласощами для дротяників – шкідників, які пошкоджують коріння рослин. Тому, перекопуючи грядки восени, приділіть особливу увагу саме цьому бур’яну. Видаляйте кожен корінець, не залишаючи жодного шматочка.

2. Вапнування ґрунту:

Дротяники особливо активні на кислих ґрунтах. Щоб знизити кислотність, восени розсипте по грядках доломітове борошно, крейду або деревну золу. Ці речовини не лише нейтралізують кислотність, але й збагатять ґрунт корисними мікроелементами.

3. Посів сидератів:

Хрущі та дротяники не переносять кореневі виділення бобових рослин, особливо люпину. Тому відмінним способом боротьби з цими шкідниками є посів люпину восени. До заморозків закладіть зелену масу люпину в ґрунт і обробіть її біологічним препаратом метаризином. Метаризин – це гриб, який паразитує на комахах, у тому числі на хрущах та дротяниках. Крім того, він сприяє розкладанню органічних залишків і покращенню структури ґрунту. Люпин, оброблений метаризином, перезимує в ґрунті і продовжить свою дію наступної весни.

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