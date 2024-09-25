Часник на зиму 2024: кращі дні для посадки та поради для гарного врожаю

Озимий часник садять під зиму, щоб зубчики встигли укоренитися, проте не почали проростати.

Дослідження показують, що перед зимою зубчики часнику повинні мати 12-18 корінців, які досягають довжини 5-10 см. Для того, щоб коренева система сформувалася належним чином, необхідно приблизно 35-45 днів.

Саме в цей період, до того як земля промерзне, часник встигає розвинути коріння, але зелені паростки ще не з’являються. Найкращий час для посадки часнику – з середини вересня до кінця жовтня, що значною мірою залежить від погодних умов та регіону.

Експерти стверджують, що оптимальний час для посадки озимого часнику залежить від регіону:

У північних областях України найкраще висаджувати в третій декаді вересня.

У центральних та західних областях рекомендується посадка в першій половині жовтня.

На півдні України та на Закарпатті підходящий час – друга половина жовтня.

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Сприятливі дні для садіння часнику на зиму 2024 року

У вересні сприятливими датами для садіння є 23, 24, 25, 26 та 30 числа.

Що стосується жовтня, то оптимальними днями для висадки часнику стануть 18, 19, 20, 21, 22, 23, а також 27, 28, 29 і 30 жовтня.

Як посадити часник під зиму

Часник є рослиною, що потребує багато світла, тому його слід висаджувати на сонячному місці у супіщаному некислому ґрунті.

Перед висадкою рекомендується підготувати ґрунт: за півтора-два тижні до садіння часнику внесіть по 5-6 кг перегною, 30 г суперфосфату і 20 г калійної солі на кожен квадратний метр. Після цього обробіть ділянку розчином мідного купоросу, використовуючи 1 чайну ложку на 10 літрів води. Перш ніж садити, накрийте грядку плівкою.

Зробіть борозни глибиною 15-20 см з проміжком між ними 20-25 см. На дно цих канавок слід насипати пісок завтовшки 1,5-3 см, щоб уникнути безпосереднього контакту зубків із ґрунтом і захистити їх від гниття.

Розмістіть зубчики у борознах на відстані 12-15 см між великими і 8-10 см між дрібнішими. Після висадки зубчиків обов'язково покрийте ділянку двосантиметровим шаром сухого торфу або тирси, змішаної з землею.

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