Осіння посадка цибулі: як садити овоч на зиму, щоб був великий врожай

Посадка цибулі восени - чудовий спосіб забезпечити себе раннім та багатим урожаєм. Дотримуючись певних правил, можна досягти відмінних результатів навіть у непростих кліматичних умовах. Розглянемо, як правильно та в які терміни висаджувати цибулю під зиму. Про це пише РБК.

Вибір цибулі для осінньої посадки

Ключем до успіху є правильний вибір посадкового матеріалу. Для зимової посадки рекомендуються морозостійкі сорти, такі як:

* "Радар"

* "Шекспір"

* "Сеншуй"

* "Трой"

* "Сеттон"

* "Ред Барон"

* "Сноуболл"

Важливо звертати увагу на якість цибулин: вони мають бути однотонними, без ознак гниття чи захворювань. Оптимальний розмір для посадки - цибулини діаметром 10-21 мм, оскільки більші можуть швидко зацвісти, а менші - не витримати зимових умов.

Оптимальні терміни посадки

Час посадки цибулі залежить від кліматичних особливостей регіону. Загальне правило - висаджувати за 2-3 тижні до настання стійких холодів. У північних областях це середина жовтня, в центральних - кінець жовтня, а на півдні - початок листопада.

Згідно з місячним календарем, сприятливими днями для посадки вважаються **5–11, 18–19 та 22–23 жовтня.**

Техніка посадки цибулі під зиму

Підготовка ділянки - важливий етап. Цибуля найкраще росте на легких, добре дренованих ґрунтах, особливо там, де раніше вирощували бобові, томати, огірки, капусту або салат.

Обрана ділянка повинна добре освітлюватися, а ґрунт має бути поживним. За два тижні до посадки внесіть перегній або компост, перекопайте ґрунт. Висаджуйте цибулю на глибину 5 см, дотримуючись відстані 5-7 см між цибулинами та 15-20 см між рядками.

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Підготовка цибулі до висадки

Перед посадкою цибулю не потрібно замочувати - вона має бути сухою для запобігання гниттю. Безпосередньо перед висадкою можна обробити цибулини захисними засобами від хвороб та шкідників.

Обраний посадковий матеріал повинен бути щільним, без пошкоджень чи ознак гниття. Важливо відбракувати всі цибулини з ознаками захворювань або пошкоджень.

Догляд після висадки

З настанням перших заморозків рекомендується мульчувати ґрунт шаром сухого листя або хвої. При суворій зимі без снігу додатково укрийте грядки агроволокном або плівкою.

Навесні, коли ґрунт добре прогріється, укриття знімають. Догляд за цибулею включає регулярний полив, видалення бур'янів та профілактичну обробку від шкідників.

Осіння посадка цибулі не лише забезпечує ранній врожай, але й допомагає заощадити час навесні, коли починається активний сезон городніх робіт.

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