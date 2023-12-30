Чаша процвітання для Нового року: як створити 'путівник до багатства та удачі'

Чаша процвітання, або "чаша достатку" (Tagalog: mangkok ng kasaganaan), це традиційний предмет, який вробляють на Новий рік в східних країнах. Вона символізує достаток, удачу та щастя в новому році.

Це чаша, наповнена предметами, які символізують надію, достаток і удачу на наступний рік. Незалежно від того, чи святкуєте ви з родиною, друзями чи самі, ця чаша може принести вам порцію позитиву та процвітання у 2024 році, пише видання The Chinese Zodiac.

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Що таке Чаша процвітання

Філіппінці зазвичай беруть тарілку, у яку викладають монети, фрукти, горіхи, насіння, зерна та цукерки. Чаша процвітання символізує надію та намір залучити більше процвітання у своє життя в новому році.

Чаша процвітання має різні значення та варіації залежно від культури та регіону. Наприклад, у Китаї в чаші можуть бути апельсини, мандарини, кумкват і червоні конверти з грошима. У китайській культурі ці предмети асоціюються з удачею, багатством і щастям.

В Індії миска може містити рис, сочевицю, спеції та квіти. В індійській культурі ці предмети пов’язані з родючістю, здоров’ям і красою. У Бразилії миска може містити сочевицю, виноград, гранати та палички кориці. Вважається, що ці предмети приносять процвітання, достаток і солодкість бразильської культури.

На Філіппінах у Чашу процвітання насипають рисові зерна, на які кладуть яйця, а між яйцями встромляють згорнуті купюри у непарній кількості. Між яйцями ставлять чашку або склянку з водою, у яку кладуть 9 монет. Рисові зерна символізують щедрість, паперові гроші та червоні конверти символізують багатство, а вода та монети символізують потік достатку.

Як створити чашу процвітання

Щоб розпочати створення чаші процвітання, зберіть низку матеріалів і символічних предметів, які мають значення для залучення багатства та процвітання у ваше життя:

Чаша або посудина: виберіть чашу, виготовлену з міцних і автентичних матеріалів, таких як кераміка або скло. Уникайте пластикових посудин, оскільки натуральні матеріали часто вважаються більш сприятливими. Вибір матеріалу вашої чаші важливий, оскільки він символізує основу ваших намірів.

Рис: Використовуйте сирий, бажано білий рис, як основу вашої Чаші процвітання. У багатьох культурах рис символізує достаток і багатство.

Гроші: додайте монети та паперову валюту в чашу процвітання. Монети символізують фінансовий достаток, тоді як паперова валюта є прямим символом багатства.

Яйця: традиційно 12 яєць кладуть у чашу процвітання, щоб символізувати повноту та ситість. Ви можете використовувати яйця, зварені круто, або залишити їх сирими, залежно від ваших уподобань.

Дорогоцінні камені. Вважається, що деякі дорогоцінні камені мають властивості, пов’язані з багатством і процвітанням. Цитрин, наприклад, асоціюється з фінансовим успіхом. Додайте дорогоцінні камені, які резонують з вами або мають значення у вашій культурі.

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Талісмани або амулети: об’єкти з символами або написами, які вважаються щасливими у вашій культурі чи системі вірувань, можна додати до вашої Чаші процвітання. Ці предмети можуть бути найрізноманітнішими, від стародавніх символів до сучасних оберегів.

Трави чи спеції: деякі культури додають у чашу процвітання певні трави чи спеції з символічними, чи магічними властивостями.

Наприклад: чебрець (може символізувати успіх і фінансове зростання), м'ята (пов'язана зі збільшенням процвітання та позитивною енергією), лавровий лист (для залучення успіху та процвітання в бізнесі).

У Чашу процвітання ставлять свічки – запалені свічки символізують освітлення вашого фінансового шляху та залучення позитивної енергії.

Чашу процвітання традиційно прибирають через 15 днів після китайського Нового року, що збігається з Фестивалем ліхтарів. Цей таймінг дозволяє вловити всю суть енергії нового місячного року, завершуючи ритуал святковим заходом.

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