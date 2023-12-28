Гроші та удача від вас відвернуться: Які речі не можна позичати або віддавати перед Новим роком

Згідно з народними прикметами, є речі, які не можна викидати взимку або давати в борг. Вважається, що це може призвести до невдач і бід.

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Звичайно, не всі вірять у народні прикмети. Однак, якщо ви хочете уникнути можливих невдач, краще дотримуватися цих рекомендацій, пише РадіоТрек.

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Святкові прикраси

Викидання святкових прикрас після закінчення свят може зруйнувати позитивну енергію, яку вони принесли в дім. Тому краще зберігати їх до наступного року. Викидати їх можна тільки в разі пошкодження.

Улюблений одяг

Улюблені речі часто зберігають у собі енергію та спогади. Вважається, що викидання їх у зимовий період може "перебити" позитивну енергетику. Тому улюблених речей під час новорічних свят точно не слід позбуватися.

Сувеніри з подорожей

Сувеніри з подорожей часто несуть у собі дух нових місць і вражень. Вважається, що викидання їх може призвести до втрати зв'язку з пригодами та зменшення внутрішнього багатства. Тому сувеніри з подорожей краще зберігати.

Квіткові горщики без рослин

Квіткові горщики без рослин можуть бути використані для декору або для посадки нових квітів. Вважається, що позбавлення від горщиків взимку може стати причиною низки бід і невдач у житті кожної людини.

Фотографії

Фотографії зберігають енергетику людини, чи місця, зображених на них. Вважається, що викинувши фото, можна назавжди перервати зв'язок із людиною, чи приємними спогадами про відвідування тих, чи інших місць. Тому фотографії краще зберігати.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають. Все доволі прагматично та зав'язано на ввічливості та мудрості поколінь, але безпідставні вірування тут ні до чого, вони просто передають ці знання предків у доступній формі.

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