Як пережити стрес під час новорічних свят – поради лікарів

Святковий сезон може призвести до певних передбачуваних змін у настрої та поведінці. Затримки в подорожах, складні сімейні стосунки, фінансові проблеми та політичні розбіжності – це лише деякі з факторів, які можуть викликати стрес під час свят.

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Дослідження показують, що стрес під час свят може мати серйозний негативний вплив на наше фізичне та психічне здоров'я. Він може призвести до підвищення артеріального тиску, серцевого ритму та рівня кортизолу, а також до проблем зі сном, втомлюваності та депресії.

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Але є спосіб використати нейробіологію, щоб допомогти нам впоратися зі стресом під час свят. Нейронаука вивчає, як наш мозок працює, і як це впливає на наше поведінку та емоції.

У своїй статті на ScienceAlert нейробіолог Сіна Метью з Університету Мері Гардін-Бейлор пояснює, як різні області нашого мозку відповідають за різні аспекти стресу. Наприклад, гіпоталамус відповідає за вивільнення гормонів стресу, таких як кортизол, а передня поясна кора допомагає нам обробити фрустрацію.

Метью також пропонує конкретні стратегії, які ми можемо використовувати, щоб впоратися зі стресом під час свят. Наприклад, глибоке дихання може допомогти стимулювати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення, а фізичні вправи можуть допомогти зменшити стрес і покращити настрій.

Ось кілька конкретних порад, які ви можете використовувати, щоб впоратися зі стресом під час свят:

Розпізнайте свої тригери. Що викликає у вас стрес під час свят? Це подорожі, сімейні стосунки, фінансові проблеми чи щось інше?

Розробіть стратегії подолання. Як ви можете впоратися зі своїми тригерами?

Для подолання стресу від подорожей спробуйте планувати заздалегідь, щоб уникнути несподіванок. Для подолання складних сімейних стосунків встановіть межі і поговоріть зі своїми близькими про те, що ви відчуваєте. Для подолання фінансових проблем розробіть бюджет і обговоріть свої фінансові цілі зі своєю сім'єю та спробуйте знайти вихід із ситуації разом. Для подолання політичних розбіжностей уникайте дискусій про політику, якщо ви знаєте, що вони призведуть до конфлікту. Не бійтеся просити про допомогу. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися зі стресом самостійно, поговоріть з другом, членом сім'ї або терапевтом.

Фахівець додала, що стрес під час свят - це нормально. Але ви можете вжити заходів, щоб зменшити його вплив на ваше здоров'я. Використовуючи нейробіологію, ви можете навчитися керувати стресом і насолоджуватися святами без перенапруження.

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