Чому жінкам після 55 років рекомендовано вживати чорнослив: корисні поради

Американські вчені виявили, що регулярне вживання чорносливу може допомогти жінкам віком від 55 до 75 років запобігти остеопорозу, тобто втраті кісткової маси.

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Дослідження проводилося в Університеті штату Пенсільванія, пише РадіоТрек. У ньому взяли участь 183 жінки, які мали постменопаузу. Жінок поділили на три групи: перші дві вживали по 50 і 100 г чорносливу на добу, а третя група не вживала сухофруктів зовсім.

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Через 12 місяців експерименту вчені виявили, що у жінок, які вживали чорнослив, зменшилися окислювальні та запальні процеси в крові. Це призвело до сповільнення втрати кісткової маси.

Чорнослив містить багато вітамінів і мінералів, а також особливі рослинні сполуки, такі як поліфеноли й фенольні кислоти. Ці речовини перешкоджають виробленню молекул цитокінів, які руйнують кістковий матеріал.

Таким чином, вживання чорносливу може бути корисним для жінок у постменопаузі, які хочуть запобігти остеопорозу.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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