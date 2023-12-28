Страви, які треба поставити на новорічний стіл 2024, щоб залучити достаток та удачу

Новий рік - це час нових починань і сподівань. Багато людей вірять, що певні традиції та звичаї можуть допомогти залучити удачу та достаток у прийдешньому році. Однією з таких традицій є приготування певних страв на новорічний стіл.

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Видання The Chinese Zodiac поділилося інформацією, які страви потрібно підготувати на новорічний стіл, щоб залучити достаток та удачу у своє життя.

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Ось кілька традиційних страв, які вважаються щасливими і можуть допомогти залучити удачу в прийдешньому році:

Риба – є символом достатку і багатства. Тому на новорічний стіл часто подають рибу, наприклад, осетрину, лосось, форель або щуку.

Горох або сочевиця. Бобові вважаються символом родючості й благополуччя.

Солодощі. Солодощі, такі як печиво, цукерки, торти та тістечка, вважаються символом радості і щастя. Тому вони обов'язково повинні бути присутні на новорічному столі.

Яйця. Яйця вважаються символом родючості та відродження. Тому їх часто подають на Новий рік у вигляді фаршированих яєць, яєчних салатів або інших страв.

Свинина і зелень – мають залучити удачу і щастя. Ці продукти символізують багатство, здоров'я та зростання, а також новий початок.

У східній культурі удачу та гроші має залучити локшина. Її називають "їжею на щастя". Кажуть, що вживання довгої локшини в новорічну ніч або день принесе вам довголіття та щастя в новому році. Ви не повинні різати або ламати локшину, оскільки це означає, що ви скоротите своє життя.

Гранат – плід, який має багато насіння всередині, що символізують родючість, достаток і процвітання. Кажуть, що вживання граната напередодні Нового року або в день Нового року принесе вам удачу і багатство в новому році.

Кукурудзяний хліб – до грошей. Вважається, що вживання кукурудзяного хліба напередодні або в день Нового року принесе вам удачу та гроші.

Апельсини – цитрусові, які мають яскраво-помаранчевий колір, що нагадує сонце. Вважається, що вживання апельсинів напередодні або в день Нового року принесе вам удачу та енергію в новому році.

Шампанське – символ щастя. У східній культурі до цього напою додають апельсиновий або журавлинний сік.

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