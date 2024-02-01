Без плити та мікрохвильовки: стюардеса поділилася секретом розігрівання їжі

Стюардеси розкрили секрет, як підігріти їжу без мікрохвильовки. У TikTok стюардеса Джейд Наомі показала, як підігріти їжу без мікрохвильовки, духовки або плити.

Виявляється, для цього знадобляться лише звичайні поліетиленові пакети та гаряча вода, запевнила жінка.

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Суть методу полягає в тому, що продукти, призначені для розігріву, поміщаються в контейнер, потім поліетиленовий пакет, який щільно зав'язується. Потім цю конструкцію укладають ще один пакет і заливають гарячою водою.

При необхідності можна використовувати додаткові пакети для запобігання протіканню. Процес розігріву займає від 30 до 45 хвилин.

Наомі каже, що цей метод часто використовують бортпровідниці, оскільки на борту літака немає можливості підігріти їжу традиційними способами.

Як зазначає Наомі, цей метод не ідеальний. Він може бути незручним і вимагає певного часу. Однак він може бути корисним у ситуаціях, коли немає доступу до кухні або можливості використовувати традиційні кулінарні пристрої.

Пропонуємо дізнатися, чому не можна закривати дверцята мікрохвильовки одразу після використання.

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