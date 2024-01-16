Як розігріти їжу без плити та мікрохвильовки: лайфхак від стюардеси

Розігріти їжу без мікрохвильовки та плити цілком можливо, якщо скористатися одним простим способом. Цей лайфхак досить популярний серед стюардес, які часто стикаються з тим, що у готельному номері та на борту літака немає ні того, ні іншого.

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Стюардеса Джейд Наомі, яка розповіла про цей лайфхак в своєму TikTok, зізналася, що він не дуже зручний, але коли хочеться поїсти теплого, то вона вдається до нього так само як і її колеги.

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Для цього вам знадобляться лише гаряча вода та поліетиленові пакети. Щоб їжа розігрілася рівномірно, краще використовувати пакети з мікроперфорацією.

Інструкція:

Помістіть продукти, які потрібно розігріти, у контейнер. Покладіть контейнер у поліетиленовий пакет і щільно зав'яжіть його. Покладіть пакет у ще один, більш щільний пакет, і залийте гарячою водою. Якщо ви боїтеся протікання, можна використати ще і третій пакет. Зачекайте 30-45 хвилин, поки їжа не розігріється.

Нагадаємо, ми вже писали, як зекономити час на митті посуду.

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