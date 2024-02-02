Археологи у Мадриді знайшли кістку, якій 15 млн років: належала раніше невідомому виду тварин (фото)

Команда палеонтологів з Національного музею природничих наук у Мадриді (MNCN-CSIC) описала новий вид котячих, що мешкав у місті приблизно 15,5 мільйонів років тому, у середньому міоцені. Вони назвали новий рід і вид Magerifelis peignei.

Це відкриття має вирішальне значення для розуміння еволюції котячих, оскільки вони представляють раніше невідому форму з примітивною структурою зубів і щелепи, пише labrujulaverde.

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Назва роду походить від міста Мадрид, "Felis" на латині означає "кіт". Вид присвячений Стефану Пенье, французькому палеонтологу, який співпрацював з командою. Опис базується на щелепі, знайденій у 2007 році на місці скам’янілостей Прінсіпі-Піо під час будівельних робіт на залізничній станції.

"У міоцені, між 20 і 5 мільйонами років тому, жила група невеликих котячих, про яких відомо дуже мало. До цього часу були знайдені лише деякі зуби та фрагменти кісток", – пояснює дослідник Мануель Салеса.

"У 2007 році ми знайшли це важливе місце в Прінсіпі-Піо, де виділялася котяча щелепа, і щойно опублікували його дослідження", – додав він.

Команда змогла відновити майже повну щелепу з майже всіма зубними рядами у відмінному стані. Найбільш несподіванкою була наявність крихітного другого нижнього моляра, зуба, якого немає в усіх нинішніх і скам’янілих котячих, за винятком Proailurus. Завдяки комп’ютерній томографії їм вдалося вивчити внутрішню морфологію зубів.

"Щелепа міцніша, ніж у котячих такого розміру, що свідчить про адаптацію до витримування значного стресу під час полювання на відносно велику здобич", – пояснив Салеса. Крім того, м’язи щелепи мали сильно розвинені ділянки вставлення, що вказувало на більшу м’язову масу.

15,5 мільйонів років тому клімат у Мадриді був теплішим, з багатими луками та лісами, де проживала багата фауна ссавців. Серед них були численні копитні та великі м’ясоїдні тварини, такі як ведмеді та гігантські вовки, а також дрібні котячі, такі як Magerifelis peignei.

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