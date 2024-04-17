Смачні та великі качани: садівники поділилися хитрощами вирощування капусти

Капуста - це не просто смачний і корисний овоч, який можна використовувати для приготування безлічі страв. Це справжня скарбниця вітамінів, мінералів та інших важливих для нашого організму речовин.

Капуста містить безліч вітамінів, включаючи вітамін С, вітаміни групи B, вітамін К, а також мінерали, такі як кальцій, залізо та калій. Завдяки вмісту вітаміну С та інших антиоксидантів, капуста допомагає захищати клітини організму від ушкоджень, спричинених вільними радикалами.

Антиоксиданти у капусті сприяють збереженню здоров'я шкіри, зменшують запалення та можуть допомогти у боротьбі з проблемами, такими як акне. Вітамін К, що міститься в капусті, відіграє важливу роль у здоров'ї кісток та допомагає запобігти втраті кісткової маси.

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Деякі дослідження показують, що регулярне вживання капусти може допомогти знизити ризик розвитку певних видів раку, включаючи рак шлунка, кишківника та сечового міхура.

Як виростити найкращу капусту:

Вирощування капусти - це не складний процес, але щоб отримати дійсно смачні та великі качани, важливо дотримуватися кількох простих правил:

1. Підготовка ґрунту:

Капуста любить ґрунт із нейтральною кислотністю. Тому восени виміряйте pH ґрунту на своїй ділянці. Якщо він кислий, розкисліть його за допомогою доломітового борошна або золи. Вибирайте для посадки піднесені ділянки з гарним дренажем. Капуста не любить застою води, але потребує помірного зволоження.

Перед посадкою перекопайте грядки, видаліть бур'яни та внесіть органічні добрива (компост, перегній).

2. Вибір місця посадки:

Капуста потребує багато сонячного світла. Тому вибирайте для неї найсвітліше місце на вашій ділянці. Дотримуйтесь правил сівозміни. Не садіть капусту на одному й тому ж місці два роки поспіль.

3. Вирощування розсади:

Розсаду капусти можна виростити самостійно або купити готову. Насіння на розсаду сіють за 40-50 днів до висадки у відкритий ґрунт. Розсаду вирощують при температурі 18-20°C. Перед висадкою у відкритий ґрунт розсаду загартовують.

4. Висадка у відкритий ґрунт:

Висаджують капусту у відкритий ґрунт, коли ґрунт прогріється до 10-12°C. Між рослинами залишайте відстань 50-70 см. Після висадки рясно полийте капусту.

5. Догляд за капустою:

Регулярно поливайте капусту, особливо в спекотну та суху погоду. Проведіть 2-3 підживлення капусти протягом сезону. Регулярно прополюйте та розпушуйте ґрунт навколо рослин. Не забувайте про боротьбу зі шкідниками та хворобами.

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