Ветеринари назвали популярні породи котів, яких не варто заводити у жодному разі

Останнім часом у Великій Британії до центрів порятунку тварин почали частіше звертатися власники котів "дорогих порід". Лише з 2018 року кількість звернень зросла на 300 відсотків.

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Як повідомляє Daily Mail з посиланням на дані RSPCA, власники багатьох цих котів, які мають перебільшені фізичні особливості, такі як плоскі морди або згорблені спини, не можуть забезпечити їм належний догляд.

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"Ми знаємо, що власники хочуть, щоб їхні домашні тварини були щасливими та здоровими, і люди можуть не усвідомлювати, що коти, вирощені з перебільшеними рисами, можуть мати надзвичайно серйозні проблеми зі здоров’ям", – сказала Еліс Поттер, експерт із захисту котів у RSPCA.

Серед популярних порід кішок, які потрапляють до центрів порятунку, є перси, британські короткошерстих, гімалайські кішки, мейн-куни, екзотичні короткошерсті кішки та бірмани.

"Протягом останніх кількох років ми спостерігаємо збільшення кількості певних порід кішок, які потрапляють під нашу опіку, внаслідок того, що "дизайнерські" породи стають все більш популярними серед власників", – сказала пані Поттер.

Вона додала, що на жаль, багато з цих порід котів мають значні проблеми зі здоров'ям унаслідок штучно зміненої генетики.

"Деякі з яких стали настільки екстремальними, що можуть постійно відчувати біль та страждання через розлади… Зокрема, у перських кішок вирощують "плоскі морди", що часто призводить до брахіцефалії, тобто їм важко дихати, спати й навіть народжувати", – кажуть експерти.

Дані, оприлюднені RSPCA, показують, що шотландські висловухі кішки мають генетичний розлад, який викликає у них сильну та болючу кульгавість.

Експерти з RSPCA закликають всіх, хто займається розведенням котів, надавати перевагу здоров’ю, добробуту та темпераменту, а не зовнішньому вигляду, коли люди обирають, яких тварин розводити.

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