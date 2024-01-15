Чи правда, що чорні коти живуть довше: пояснення експертів

Чорні коти часто асоціюються з нещастям і бідою. У деяких культурах вважається, що якщо чорна кішка перетинає вам дорогу, це поганий знак.

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Насправді чорні коти мають ряд переваг перед іншими котами, пише Askmycats.

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Зазначається, що чорні коти живуть довше. Середня тривалість життя чорної кішки становить 15 років, тоді як звичайна кішка живе від 12 до 18 років.

Це пов’язано з тим, що чорні коти мають кращу імунну систему. У їхньому тілі міститься більше меланіну, пігменту, який надає їхній шерсті темний колір. Меланін також допомагає боротися з хворобами.

По-друге, чорні коти здоровіші. Вони рідше хворіють на такі захворювання, як рак шкіри, інфекції та серцево-судинні захворювання.

Знову-таки, це пов’язано з їхнім меланіном. Меланін допомагає захистити клітини від пошкоджень, що може призвести до хвороб.

По-третє, чорні коти менш схильні до стресу. Стрес може послабити імунну систему і підвищити ризик захворювань. Чорні коти, здається, менш схильні до стресу, ніж інші коти.

Звичайно, не всі чорні коти будуть здоровими та довгожителями. Однак, як правило, вони мають кращі шанси на здорове життя, ніж інші коти.

Таким чином, якщо ви шукаєте домашнього улюбленця, який буде щасливим і здоровим, чорний кіт може бути хорошим вибором.

Чорні коти також часто є дуже ласкавими та люблячими. Вони можуть стати чудовими компаньйонами для людей будь-якого віку.

Раніше фахівці назвали речі, які ненавидять коти, тож власникам пухнастих треба знати про це, аби не дратувати тварину.

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