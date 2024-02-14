У Таїланді знайшли таємничі гігантські дерев'яні труни на палях віком 2300 років (фото)

Археологи дослідили ДНК 33 стародавніх людей, похованих у незвичайних дерев'яних трунах, щоб пролити світло на їхнє походження та зв'язки з іншими культурами.

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Високогір'я північно-західного Таїланду відоме своїми печерами, де знаходяться давні поховання в великих дерев'яних трунах, встановлених на палях. Ці труни належать до культури залізного віку, яка існувала в цій місцевості 2300-1000 років тому, пише IFLScience.

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Нове дослідження проаналізувало ДНК 33 людей з цих поховань і простежило їхнє генетичне походження. Результати показали, що генетичний ландшафт материкової Південно-Східної Азії після кам'яного віку був складним.

Люди з культури дерев'яних трун мали зв'язки з фермерами з долини річки Янцзи та з місцевими мисливцями-збирачами Hòabìnhian. Їхній геном містить дві групи генетичних маркерів, пов'язаних з долиною річки Янцзи та долиною Хуанхе в Китаї.Значення дерев'яних трун до кінця не зрозуміло. Можливо, це було пов'язано з практичними міркуваннями (захист від хижаків) або з духовними віруваннями.

Інші культури Південно-Східної Азії також мали подібні традиції поховання, наприклад, культура Донг Сон у В'єтнамі.

Дослідження показує, що міграції та змішування народів були поширеними явищами в Південно-Східній Азії понад 2000 років тому. Це призвело до складного генетичного та культурного ландшафту в регіоні.

Нагадаємо, у Китаї знайшли древні поховання з артефактами для ворожіння.

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