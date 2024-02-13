У Польщі знайдено унікальну дволику золоту каблучку (фото)

Археологи, які проводять розкопки під замком Вавель, колишньою резиденцією польських королів у місті Кракові, виявили унікальний золотий перстень, який, імовірно, датується XI або XII століттям.

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Перстень має незвичайний двосторонній дизайн, який не відповідає традиційній християнській символіці того періоду. Зображення на ньому, ймовірно, зображують Януса, дволикого римського бога, що може свідчити про високий рівень майстерності місцевих ювелірів, повідомляє Королівський замок Вавель (Zamek Królewski na Wawelu).

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"Це єдиний приклад зображення людей (або взагалі фігурних) на персні раннього середньовіччя з Польщі", - говорить дослідник Єжи Тшебіньський.

Перстень товщиною 1,5 мм, діаметром 4 мм і окружністю 57 мм. Він декорований з обох боків, що робить його надзвичайно незвичайним. У Польщі знайдено лише кілька ранньосередньовічних золотих каблучок, які не мають орнаменту або мають прості геометричні візерунки.

Тшебіньський вважає, що перстень, ймовірно, був виготовлений місцевими майстрами й, можливо, належав еліті під керівництвом П’ястів, першої правлячої династії Польщі.

Перстень був знайдений у підвалі Датської вежі замку, яка була збудована наприкінці XIV — на початку XV століття.

Історія Вавельського замку сягає 11 століття, але пагорб, на якому він розташований, довгий час був важливим центром влади.

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