У лісах Бразилії лунають пронизливі крики про допомогу: науковці знайшли тих, хто ці звуки видавав

Науковці виявили, що крихітна жаба, поширена в бразильських атлантичних тропічних лісах, видає потужний ультразвуковий крик, який не можуть почути люди. Цей крик, ймовірно, використовується жабою як захисний механізм, щоб відлякувати хижаків.

Жаба листяна (Haddadus binotatus) – це невеликий вид, самки якого досягають лише 64 міліметрів (2,5 дюйма) у довжину. Попри свою крихітність, ці жаби є найпоширенішим видом жаб у тропічних лісах. Це дослідження було опубліковано в журналі acta etologica.

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Під час нападу хижаків жаби-опадники не можуть ефективно битися. Натомість вони використовують ультразвуковий крик лиха, щоб відлякувати хижаків.

Жаба-опадник є ендеміком бразильських атлантичних тропічних лісів. Джерело: Souza et al., 2024, acta ethologica

Цей крик не чутний для людей, але може бути дуже неприємним для тварин, які здатні сприймати ультразвук, таких як кажани, гризуни та деякі примати.

Дослідники вважають, що широкий діапазон частот крику, а також лякаюча поза жаби, призначені для того, щоб відлякувати якомога більше хижаків.

Жаба-опадник є ендеміком бразильських атлантичних тропічних лісів. Джерело: Henrique Nogueira

"Це дослідження показує, що багато тварин можуть спілкуватися способами, які ми не можемо сприймати", - говорить біхевіорист Убірат Феррейра Соуза з Університету штату Кампіна в Бразилії.

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