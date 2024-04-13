Вчені виявили, що наявність кішки підвищує ймовірність розвитку шизофренії

Вчені протягом тисячоліть досліджують складні стосунки між людьми та кішками. Ці тварини, з одного боку, стали милими домашніми улюбленцями, а з іншого – оповиті таємницею. Нещодавно опубліковане дослідження кидає нове світло на цю загадку, виявивши несподіваний зв'язок між наявністю кішки в домі та ризиком розвитку шизофренії у людини.

Команда дослідників з Квінслендського центру досліджень психічного здоров'я проаналізувала 17 досліджень, опублікованих протягом 44 років в 11 країнах світу. Результати їхньої роботи, представлені в журналі Schizophrenia Bulletin, свідчать про цікаву кореляцію: спільне проживання з кішкою може збільшувати ймовірність виникнення розладів, пов'язаних з шизофренією. Про це пише Science Alert.

Один із співавторів дослідження, психіатр Джон МакГрат, згадує про перші згадки про зв'язок між кішками та шизофренією, що з'явилися ще у 1995 році. Тоді вчені припустили, що причиною може бути вплив паразита Toxoplasma gondii, який може передаватися через недоварене м'ясо, брудну воду, укуси інфікованих кішок або їх фекалії.

Статистика свідчить, що близько 40 мільйонів людей у Сполучених Штатах можуть бути інфіковані цим паразитом, зазвичай безсимптомно. T. gondii пов'язують зі змінами особистості, появою психотичних симптомів та деякими неврологічними розладами, включаючи шизофренію. Однак наразі немає жодних доказів того, що паразит спричиняє ці зміни або може передаватися від кішок до людей.

Аналіз 17 досліджень, проведений МакГратом та його колегами, показав "значний зв'язок між володінням кішкою в широкому сенсі та підвищеним ризиком розладів, пов'язаних з шизофренією". Автори дослідження підкреслюють, що у людей, які контактували з кішками, ймовірність розвитку шизофренії була вдвічі вищою.

Важливо зазначити, що 15 з 17 досліджень були ретроспективними, тобто не можуть довести причинно-наслідковий зв'язок. Крім того, в них не завжди враховувалися інші фактори, які могли б вплинути на результат. Додатково, деякі дослідження були низької якості, а їх результати суперечливими. Наприклад, одне дослідження не виявило зв'язку між володінням кішкою до 13 років та розвитком шизофренії, але виявило зв'язок між володінням кішкою у віці 9-12 років та підвищеним ризиком розладів.

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Інше дослідження, яке охопило людей з психічними розладами та без них, показало зв'язок між укусами кішок та вищими балами в тестах, що вимірюють певні психологічні переживання.

На підставі цих даних вчені роблять висновок, що зв'язок між володінням кішкою та розладами, пов'язаними з шизофренією, все ж існує. Однак для остаточного розуміння цієї складної ситуації необхідні додаткові дослідження.

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