Науковці пояснили, чому у тварин різна форма зіниць

Форма зіниці у тварин пов'язана з їхнім способом життя та середовищем проживання. Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі вивчили форму зіниць у наземних тварин і виявили три основні типи.

Як повідомляє CURIOUS, круглі зіниці зустрічаються у тварин, які полюють на великій відстані, таких як тигри та леви. Вертикальні щілини характерні для хижаків, які чатують на здобич, таких як коти та собаки. Горизонтальні зіниці притаманні тваринам, які ведуть нічний спосіб життя, наприклад, лемурам та опосумам.

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Науковці пояснюють, що круглі зіниці дають тваринам можливість бачити чітко на великій відстані, що важливо для полювання на здобич. Вертикальні щілини дозволяють тваринам краще бачити в умовах низької освітленості, а також дають їм ширше поле зору, що важливо для виявлення здобичі. Горизонтальні зіниці допомагають тваринам бачити в темряві, а також дають їм можливість краще бачити перешкоди на своєму шляху.

Дослідники також виявили, що висота тварини може впливати на форму її зіниці. Тварини, які живуть на землі, як правило, мають вертикальні або горизонтальні зіниці, а тварини, які живуть на деревах, частіше мають круглі зіниці.

Існує один виняток з цих правил: мангуст. Ця тварина має горизонтальні зіниці, хоча вона веде хижий спосіб життя і полює вдень. Вчені вважають, що мангусти можуть використовувати розмиття як підказку для визначення відстані до жертви.

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