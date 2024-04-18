Науковці виявили новий вид ''супермилого тигрового кота'': ідеально пристосований лазити по деревах (фото)

Науковці виявили новий вид дикого кота в Південній Америці, який вже знаходиться під загрозою зникнення через втрату середовища проживання. Цей новий вид, названий плямистим тигровим котом (Leopardus pardinoides), є одним з найменших диких котів в Америці.

Тварина має вагу лише від 1,5 до 3 кілограмів. Він зустрічається в хмарних лісах Центральної та Південної Америки, де його популяції скорочуються через вирубку лісів та інші загрози, пише IFLScience.

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"Це відкриття є важливим нагадуванням про те, що ми все ще знаходимо нові види тварин на нашій планеті, але багато з цих видів вже знаходяться під загрозою зникнення", - говорить Карлос де Олівейра, провідний автор дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports.

"Для всіх трьох видів тигрових котів було виявлено дуже тривожне скорочення площі в діапазоні від -50,4 до -68,2 відсотка. Це також вимагає негайних дій із посиленням і зміцненням екологічної політики, термінової необхідності оцінки/переоцінки Червоного списку для всіх видів, на додаток до вжиття рішучих природоохоронних заходів від місцевих проєктів до національних установ і органів влади", - пишуть автори дослідження.

"Червону тривогу увімкнено", – підсумовують науковці.

Раніше вчені виявили, що наявність кішки підвищує ймовірність розвитку шизофренії.

Також науковці пояснили, чому у тварин різна форма зіниць.

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