Поблизу острова Пасхи знайшли понад 50 невідомих раніше видів морських істот (фото)

Понад 50 невідомих науці видів тварин виявили дослідники біля острова Пасхи. Ці дивовижні істоти, серед яких кальмари, риби, корали, молюски, морські зірки, скляні губки, морські їжаки, краби та приземкуваті омари, живуть на хребті Салас-і-Гомес, що є частиною ланцюга з 110 вулканічних підводних гір.

Це відкриття стало можливим завдяки експедиції науково-дослідного судна Falkor Інституту океану Шмідта, яке досліджує підводне середовище біля берегів Чилі, пише IFLScience.

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Дослідники не лише знайшли нові види, але й натрапили на найглибшу в світі тварину, яка залежить від фотосинтезу - Leptoseris, або зморшкуватий корал.

"Це підкреслює, наскільки важливо захищати не лише окремі підводні гори, а й весь хребет", - говорить д-р Ерін Істон, головний науковий співробітник Шмідта. "Ми сподіваємося, що ці дані допоможуть створити нові морські охоронні території", – додав науковець.

Експедиція також провела гідрографічне дослідження морського дна, в результаті якого було нанесено на карту 78 000 квадратних кілометрів, включаючи шість раніше не задокументованих підводних гір.

Підводні гори - це не просто мальовничі підводні гори, вони служать осередками біорізноманіття, надаючи житло глибоководним коралам, губкам, рибам, головоногим молюскам і ракоподібним.

Це також "піт-стопи" для міграції китів, морських черепах, риби-меча, тунця та акул.

"Дивовижні середовища існування та тварини, які ми виявили, показують, як мало ми знаємо про цей віддалений регіон", - говорить д-р Хав’єр Селланес. Ці експедиції допоможуть зберегти цю унікальну екосистему, вважає науковець.

Раніше UAportal розповідав про моторошний ритуал найбільшого жертвоприношення тварин у Західному Середземномор’ї, який виявили в Іспанії.

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