Три кращі пісні страви на Святвечір: покрокові рецепти

Святвечір в України нині святкується 24 грудня. Це вечір перед Різдвом, коли родина збирається за вечерею, коли на стіл ставлять 12 страв і кожна з яких має своє символічне значення.

Відео дня

Традиційно страви мають бути пісними. За українськими традиціями, головними стравами Святого вечора є кутя та узвар.

Читайте також: Як правильно обрати мак для куті, аби він не був гірким

Про найкращі рецепти куті та узвару ви можете прочитати у попередніх наших матеріалах, а сьогодні пропонуємо вам рецепти пісних голубців, салатів та вареників.

Вареники з капустою

Для тіста потрібно підготувати: приблизно 0,5 кг борошна, 250 мл води, 2 ст. ложки олії, щіпку солі.

Інгредієнти для начинки:

Квашена капуста – 300 г

Сушені гриби або свіжі печериці – 50 г

Цибуля – 1 шт.

Сіль, перець – по щіпці

Приготування:

Залиште сушені гриби на ніч у воді. Потім відваріть їх 20 хвилин у підсоленій воді, відкиньте на друшляк і наріжте. Очистьте цибулю, поріжте дрібно й обсмажте до золотистого кольору. Додайте квашену капусту і нарізані гриби, тушкуйте 10-15 хвилин, посоліть і поперчіть. Поки начинка остигає, приготуйте тісто. Змішайте борошно, олію, воду і сіль, замісіть еластичне тісто. Розкачайте тісто і склянкою вирізуйте кружечки. Викладіть на кожен кружечок начинку і зліпіть вареники. Відваріть вареники в підсоленій воді 5-7 хвилин. Подавати вареники з капустою найкраще із підсмаженою цибулею.

Читайте також: Що не варто додавати в кутю, щоб не зіпсувати її

Пісні голубці

Інгредієнти:

Капуста – качан

Рис – 150 г

Морква – 1 шт

Гриби печериці – 10 шт

Цибуля – 1 шт

Томатна паста – 2 ст.л

Сіль та перець – на смак

Як готувати пісні голубці

Візьміть качан капусти середньої величини, вимийте його, очистіть від верхнього листя. Покладіть качан капусти в окріп і поступово акуратно відокремлюйте листя один за одним. З охолодженого листя зріжте товсті прожилки.

Приготуйте начинку. Рис відваріть до напівготовності та остудіть. Цибулю наріжте і подрібніть. Обсмажте цибулю на олії до золотистого кольору, додайте терту моркву та гриби. Цибулю змішайте з фаршем, рисом, сіллю, перцем.

Покладіть начинку у центр капустяного листа. Загорніть капустяний лист конвертиком, щоб не випадала начинка. Голубці викладіть у велику каструлю, залийте водою до половини й тушкуйте під кришкою 40 хвилин.

Вінегрет з нутом

Поставте варитися 2 буряки, 2 картоплини та 2 морквини. За можливості, запечіть овочі, тоді смак салату буде насиченішим.

Поки овочі готуються, наріжте дрібно 3 солоних огірки, всипте їх у глибоку миску, туди вкришіть дрібно цибулину, додайте банку консервованого нуту (200 грамів), або відваріть нут у солоній воді.

Відварені овочі очистіть від шкірки й наріжте дрібними кубиками. Змішайте в глибокій мисці нарізані інгредієнти, збризніть олією та перемішайте.

Пропонуємо рецепт "рідкої куті", яка заправляється узваром.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!