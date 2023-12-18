Різдвяна кутя за 'бабусиним рецептом': які продукти потрібні

Кутя – традиційна страва на різдвяному столі. Вона має глибокі корені в українських обрядах та звичаях. Цю страву готують не лише на Святвечір та Різдво.

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Існує кілька варіантів приготування куті, які різняться за складом та призначенням. Багата, щедра та скромна кутя подаються в різні святкові періоди.

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У давнину кутя використовується як частування під час поминальних обрядів. Її головними складовими є зерна пшениці та мак. А на Святвечір готували щедру кутю – солодку. Якщо меду у хаті не було, до куті додавали наваристий солодкий узвар.

Для ідеальної куті важливо вибрати якісний мак, оскільки його якість значно впливає на смак страви. Пробуйте мак перед тим, як додавати у страву – він не повинен гірчити. До щедрої куті додають родзинки, горіхи, сухофрукти. За бажанням, можна додати халву, чи ягоди з компотів.

Рідка кутя з узваром за бабусиним рецептом:

Склянку пшениці (перловки, ячменю) заливають двома склянками холодної води й залишають замочуватися на всю ніч. Потім зерно відварюють до готовності.

Мак треба залити окропом та через 30 хв відлити з нього зайву воду. Пропарений мак треба потовкти у ступці, чи перемолоти блендером.

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У готову кашу додають перетертий мак, розмочений світлий ізюм та сухофрукти, трохи просмажені волоські горіхи, які треба подрібнити.

Зрештою кутя заливалася солодким узваром.

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