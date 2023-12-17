Кутя на Різдво 2023: найкращі рецепти головної страви до Святвечора

Кутя – це традиційна різдвяна страва, яка готується на Святвечір. Кутя є однією з головних страв різдвяного столу, і її подають перед святковою трапезою.

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Кутя символізує єднання з Богом. Пшениця символізує життя, мед – солодкість життя, мак – мир і злагоду, горіхи – здоров'я та силу, сухофрукти – достаток і благополуччя.

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У різних регіонах України існують різні рецепти куті. Наприклад, на півдні України кутю часто готують з додаванням рису, а на заході України – з додаванням ячменю.

Кутя є не лише смачною, але й корисною стравою. Вона містить багато вітамінів і мінералів, які необхідні для здоров'я.

Класичний рецепт щедрої куті

Інгредієнти:

склянка пшениці

2 склянки води

столова ложка меду

1/2 склянки перетертого маку

1/2 склянки подрібнених волоських горіхів

/2 склянки помитих та порізаних сухофруктів

Приготування:

Пшеницю треба промити й замочити на кілька годин, краще на ніч. Потім треба відварити пшеницю до готовності. У відварену пшеницю додають мед, тертий мак, горіхи та сухофрукти.

Подавати кутю можна теплою або холодною.

Кутя з перловки

Інгредієнти:

200 г перлової крупи

150 г маку

50 г очищених горіхів

50 г ізюму

мед і цукор на смак

1/2 склянки вершків

Приготування:

Перлову крупу промити, залити водою у співвідношенні 1 до 3 і варити до готовності.

Відцідити та остудити. Мак заварити окропом і варити до того часу, поки легко розтиратися між пальцями.

Мак ретельно відцідити (можна на ситі) і перекрутити через м'ясорубку.

Родзинки запарити окропом.

Мак перемішати з перловкою, додати подрібнені горіхи, родзинки, мед і цукор на смак. Все перемішати із вершками.

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Кутя із ячної крупи

Вам знадобляться:

2 склянки ячної крупи

3 л води

1 склянка молока

0,5 - 1 склянка маку

2-3 ст. ложки меду

2 ст. ложки журавлинного або смородинового варення

Приготування:

Крупу промити, відварити у питній воді на помірному вогні, знімаючи піну. Як тільки крупа почне виділяти слиз, зайву воду злити, кашу перекласти в інший посуд, додати молоко і варити до готовності крупи, помішуючи весь час.

Мак залити окропом, залишити на 5 хв, потім воду злити, мак промити, знову залити окропом і, тільки-но на поверхні води почнуть з'являтися крапельки жиру, відразу її злити.

Розпарений мак перетерти у ступці, додаючи по 1 ч. ложці окропу до 1 ст. ложки маку.

Підготовлений мак змішати з кашею, додати мед і безперервно помішуючи, прогріти на слабкому вогні протягом 5-7 хв. Потім зняти кашу з вогню та заправити варенням.

За звичаєм, кутю не виносять зі столу до закінчення Різдва. Вважається, що нею прийдуть пригоститися душі померлих родичів. Також на столі лишали хліб та узвар, аби "пригостити померлих".

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