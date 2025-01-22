Коштує як авто: в Україні продають унікальне кошеня рідкісної породи (фото)

Попит на рідкісні породи котів в Україні не знижується, що призводить до рекордних цін. Наприклад, кошеня британської золотистої шиншили може коштувати 6500 євро або 274 тисячі гривень.

Однак існують варіанти придбати породистого кота за значно нижчою ціною, наприклад, вибравши кошеня з незначними дефектами породи або взявши тварину з притулку безкоштовно. Інформація про високі ціни на котів з'явилася в оголошенні на одній з платформ для пошуку.

Хоча любителі тварин звикли до того, що породисті коти можуть бути дорогими, останнім часом ціни на деякі елітні породи котів просто вражають.

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У Києві, наприклад, пропонують кошеня британської золотистої шиншили за 6500 євро, що еквівалентно близько 274 тисячам гривень. За таку суму можна придбати невеликий будинок або автомобіль. Це не одиничний випадок – український ринок породистих котів пропонує багато дорогих варіантів, які вражають не тільки зовнішнім виглядом, але й високими цінами.

Чому британські шиншили такі дорогі?

Британські золотисті шиншили – елітна порода, що вперше з'явилася в Англії наприкінці XIX століття. Золотистий окрас був отриманий шляхом схрещування сріблястих шиншил і перських котів, які мали золотистий ген.

Стандарт породи був затверджений лише у 1980 році, після чого почалося її активне розведення. Кошенята британських шиншил, зокрема рідкісного золотистого кольору з яскраво-зеленими очима, дуже цінуються через кілька факторів.

рідкість породи: золотисті шиншили з’являються рідко, тому попит значно перевищує пропозицію;

"ідеальний" вигляд: їхня ніжна шерсть, схожа на плюш, та яскравий окрас роблять цих котів особливо популярними серед любителів естетики;

характер: це спокійні, розумні та незалежні тварини, які добре взаємодіють із дітьми та навіть собаками. Вони швидко привчаються до лотка та кігтеточки, що є великою перевагою для власників.Ці фактори визначають високі ціни на породу. Проте британські шиншили не єдині дорогі коти на ринку.

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Найдорожчі породи котів в Україні

Крім шиншил, в Україні є й інші породи котів, вартість яких може досягати кількасот тисяч гривень. Ось кілька прикладів із популярних онлайн-платформ:

мейн-кун – від 120 до 300 тисяч гривень: ці величезні та граціозні коти, які часто отримують прізвисько "домашні леви", користуються популярністю завдяки своєму дружелюбному характеру та вражаючим розмірам;

бенгальські коти – від 150 до 350 тисяч гривень: їх екзотична зовнішність з леопардовим забарвленням робить їх надзвичайно привабливими для любителів тварин;

саванна – від 300 до 500 тисяч гривень: одна з найдорожчих порід у світі, що є гібридом дикого сервалу та домашньої кішки;

сфінкс – від 100 до 200 тисяч гривень: їх унікальний вигляд і висока популярність серед людей з алергією роблять цих котів дуже затребуваними.

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