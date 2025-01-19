На відміну від людей ніколи не зрадять: ТОП найвідданіших порід собак

Чимало людей розглядають можливість завести собаку у своєму домі. Проте перед цим важливо ознайомитись із характером потенційного чотириногого друга.

Видання Country Living з посиланням на дослідження Rover представило рейтинг найвідданіших порід собак, які завжди будуть з вами. За результатами опитування, яке охопило тисячу власників собак у Великій Британії, найвірнішими визнано німецьких вівчарок та золотистих ретриверів. З невеликим відривом слідом йде порода кокапу.

Попри те, що всі собаки здатні покращувати наш настрій, деякі породи мають природний інстинкт захисту та створюють глибокий емоційний зв'язок зі своїми господарями. Згідно з дослідженням, 38% власників собак зізналися, що через їхню відданість вони більше цінують час із чотирилапим другом, ніж зі своєю другою половинкою.

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"Ми можемо багато чого дізнатися про наші власні стосунки, проводячи час із собаками. Як ми дбаємо про задоволення потреб наших собак, поважаємо їх симпатії та антипатії й проводимо з ними якісний час, відображає той самий рівень прихильності, необхідний для здорових стосунків з нашими партнерами. Тому важливо, щоб ми приділяли час тому, щоб розпізнавати, як наші собаки реагують на ці різні прояви нашої любові й відповідним чином коригувати свою мову кохання", – зазначив фахівець з поведінки собак Адем Фехмі.

Топ навідданіших порід собак:

німецька вівчарка; золотистий ретривер; кокапу; лабрадор-ретрівер; кавалер кінг чарльз спанієль; лабрадудль; бордер-колі; стаффордширський бультер'єр; джек-рассел-тер'єр; спрингер-спанієль; акіта; бігль; чихуахуа; доберман-пінчер.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі породи собак для початківців.

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