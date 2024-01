Містять сотні тисяч мікрочастинок пластику: науковці попередили про небезпеку бутильованої води

Дослідження виявило, що звичайна однолітрова пляшка води містить у середньому близько 240 000 фрагментів пластику, 90% з яких достатньо малі, щоб потрапити в кров людини.

За даними нового дослідження, опублікованого у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, бутильована вода може містити до 100 разів більше частинок пластику, ніж передбачалося раніше, пише Bloomberg.

Дослідники використовували нову техніку мікроскопії, щоб виявити крихітний пластик у 25 літрах бутильованої води, придбаної у трьох популярних брендів у США. Вони виявили від 110 000 до 370 000 фрагментів пластику в кожному літрі, 90% з яких були нанопластиком, тобто пластиковими частинками менш як 1 мікрометр в довжину.

Нанопластик становить більшу загрозу для здоров’я людини, ніж мікропластик, оскільки він досить малий, щоб проникати в клітини людини, потрапляти в кров і впливати на органи. Нанопластик також може проходити через плаценту до тіл ненароджених дітей.

Дослідники кажуть, що їхні результати свідчать про те, що проблеми зі здоров’ям, пов’язані із забрудненням пластиком, можуть бути різко недооцінені.

Міжнародна асоціація бутильованої води заявила, що методологія дослідження "потребує повністю переглянути наукове співтовариство" і що "немає наукового консенсусу щодо потенційного впливу частинок нано- та мікропластику на здоров’я".

Щороку у світі виробляється понад 450 мільйонів тонн пластику, значна частина якого зрештою потрапляє на звалища. Переважна більшість пластику не розкладається природним шляхом, а з часом розпадається на менші частини, пише видання.

Крихітні шматочки пластику також регулярно викидаються з продуктів, що містять пластик, під час їх використання, включаючи багато синтетичних тканин.

