Шеф-кухар розкрив рецепт "найкращої" хрусткої смаженої картоплі (відео)
Шеф-кухар Гаррісон Вебб поділився своїм секретом приготування "найкращої" хрусткої смаженої картоплі. Він опублікував відеорецепт у TikTok, і він став хітом серед шанувальників таланту кухаря.
Його рецепт простий у виконанні та вимагає лише кількох інгредієнтів, які можна знайти в будь-якому продуктовому магазині.
У своєму відео Вебб демонструє, як отримати ідеально хрустку картоплю з "пухнастою серединкою" за допомогою кількох простих кроків.
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Щоб приготувати хрустку смажену картоплю за рецептом Гаррісона Вебба, вам знадобляться такі інгредієнти:
- 6 картоплин
- столова ложка подрібненого часнику
- гілочка розмарину
- щіпка солі та меленого чорного перцю
- 5 столових ложок гусячого жиру
- столова ложка розмаринової солі (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Розріжте почищену картоплю на четвертинки. Помістіть картоплю в миску з холодною водою і промивайте, поки вода не стане прозорою.
- Додайте до картоплі подрібнений часник, гілочку розмарину, сіль і перець.
- Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія.
- Додайте гусячий жир у форму для запікання і поставте в духовку розігріватися.
- Відваріть картоплю в підсоленій воді до м’якості.
- Промийте відварену картоплю і дайте їй висохнути.
- Покладіть картоплю у форму для запікання з гусячим жиром, який треба зверху полити на картоплю.
- Випікайте картоплю в духовці протягом 30 хвилин, потім дістаньте і переверніть.Випікайте ще 30 хвилин, або доки картопля не стане хрусткою.
- Посипте готову картоплю розмариновою сіллю за бажанням.
Щоб приготувати розмаринову сіль, треба у мисці змішати "листочки" розмарину, ціль та цедру лимона. Потім перетовчіть інгредієнти разом й посипте зверху на приготовану картоплю.
Шанувальники високо оцінили рецепт Вебба в інтернеті, назвавши його "божественним". Гусячий жир, до речі, можна замінити рослинною олією.
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