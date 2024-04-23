Найнадійніші вживані автомобілі в Україні: фахівці назвали марки, які дійсно рідко ламаються

Вторинний автомобільний ринок в Україні залишається популярним вже декілька років. Численні доступні за ціною машини з пробігом приваблюють покупців, хоча існує шанс придбати модель, яка не виправдає очікувань. Проте, підібрані авто славляться своєю надійністю та рідко потребують ремонту.

Видання OBOZ.ua підібрало кращі варіанти серед вживаних автомобілів. Ці машини гарантовано не підведуть. Проте, ключовим є вибір авто у відмінному стані, також важливо не жаліти коштів на його подальше обслуговування. Поспішайте, адже з часом такі моделі можуть зникнути з ринку.

Список найнадійніших вживаних автомобілів:

Honda Jazz;

Chevrolet Lacetti;

Toyota Hilux;

Hyundai Accent;

Suzuki Jimny;

Honda CR-V;

Toyota RAV4;

Toyota Yaris.

Читайте також: Найкращі вживані універсали на ринку України

Honda Jazz

Автомобіль, випущений у попередні роки, заслуговує на увагу завдяки своїй надійності. Експерти та власники цінують цю модель за її довговічність і мінімальні претензії. Якщо ви знайдете хорошу машину – у жодному разі не рекомендуємо економити на обслуговуванні.

Chevrolet Lacetti

З 2002 року цей автомобіль виготовили мільйонними тиражами. Найкращі варіанти швидко розкуповують, але на ринку вони залишаються доступними. Цей автомобіль славиться своєю надійністю, нескладною конструкцією, дешевизною запчастин і просторим інтер’єром, що забезпечило йому популярність серед покупців.

Toyota Hilux

Цей пікап виробництва Японії відомий своєю витривалістю у всіх поколіннях. Звичайно, ретельний догляд може продовжити його службу, але Hilux відомий тим, що витримує навіть найскладніші умови експлуатації.

Читайте також: Названо топ-10 економних машин

Hyundai Accent

Accent, який колись був лідером продажів, і досі залишається у центрі уваги на вторинному ринку. Завдяки великій кількості пропозицій до 5000 доларів, високій надійності та комфорту, модель не втрачає своєї актуальності.

Suzuki Jimny

Цей компактний Японський позашляховик відзначається своєю надійністю. Його відмінні позашляхові характеристики приваблюють любителів пригод, а малі розміри роблять його ідеальним вибором для використання в місті.

Honda CR-V

Цей кросовер вважається дуже надійним, особливо моделі, випущені з 2012 по 2018 рік з бензиновими двигунами. Варто звернути увагу на стан кондиціонера та трансмісії, але в цілому автомобіль пропонує комфорт та практичність для будь-якої родини.

Читайте також: Названо топ-10 найпопулярніших моделей нових авто в Україні

Toyota RAV4

Цей кросовер часто вибирають як альтернативу Honda CR-V. Вибір між ними зазвичай залежить від особистих переваг, а не від надійності.

Toyota Yaris

Ця модель має велику кількістю позитивних відгуків від власників. Автомобіль відомий своєю надійністю, особливо при акуратному використанні. Хоча кількість хороших варіантів на ринку стрімко зменшується, модель все ще має значний запас міцності.

Нагадаємо, раніше було названо найпопулярніші моделі авто зі США.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!