Найкрасивіші стрижки для жінок старше 50, які омолодять та приховають ознаки старіння (фото)

При виборі стрижки для жінок старше 50 слід враховувати низку факторів. Це форма обличчя, тип волосся та особисті вподобання. Аби зачіска не зіпсувала імідж та не додала років "зрілим жінкам", варто знати деякі секрети.

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Своїми порадами поділилися експерти з краси Ганіма Абдулла та Девіс Феліз. Вони спеціалізуються на іміджі та стилю голівудських зірок.

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Фахівці вважають, що жінкам за 50 варто обрати стрижку, що називається піксі. Вона має кілька варіантів, що можуть універсально підійти жінкам з різною формою обличчя.

Зачіски для зрілих жінок

Округла піксі з чубчиком, зачесаним набік

Таку зачіску обрала для себе Робін Райт. Ганіма Абдулла зазначає, що це особлива коротка зачіска, яка може підкреслити риси вашого обличчя – очі, вилиці та форму. Боковий чубчик, за її словами, приховає зморшки на лобі та додасть грайливості образу.

Помпадур піксі з боковим проділом

Таку зачіску носить співачка Pink. Ця стрижка додає об'єму тонкому й рідкому волоссю.

Ганіма Абдулла додала: "ви можете перекладати волосся з одного боку на інший, як забажаєте".

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Багатошарове піксі

Фахівці зауважили, що багатошарова стрижка піксі, яку, до речі, носить Джеймі Лі Кертіс, може стати виграшною стратегією для підкреслення рис вашого обличчя та мінімізації появи тонких ліній і зморшок.

"Ця зачіска також може похвалитися додатковою перевагою, оскільки не потребує догляду", – додала Ганіма Абдулла.

Раніше стилісти назвали три найкращі зачіски для "зрілих красунь".

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