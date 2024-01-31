Прості способи перевірити свіжість яєць в домашніх умовах

Яйця доволі часто використовуються під час приготування страв. Цей універсальний продукт повинен бути свіжим, інакше вам може загрожувати харчове отруєння.

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Як дізнатися, чи свіжі яйця, які ви купуєте, можна за допомогою кількох простих методів. Найпростіший спосіб – це опустити їх у воду. Свіжі яйця потонуть, а старі яйця плаватимуть. Це пов'язано з тим, що з часом у яйцях накопичується повітря, яке утворює бульбашки. Ці бульбашки роблять яйця легшими, що й призводить до того, що вони починають плавати, пише видання harchi.info.

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Під час покупки яєць звернуть увагу на шкаралупу. На ній не повинно бути ушкоджень. Якщо ви похитайте яйце, то не ви не повинні відчути, як жовток вдаряється об стінки шкаралупи.

Це здається очевидним, але один із найпростіших способів перевірити, чи не зіпсувалася їжа - понюхати її. Свіжі яйця не повинні мати запаху. Якщо яйце помітно пахне або має запах сірки, краще його викинути.

Також перевірити, чи зіпсувалося яйце, допоможуть візуальні ознаки. Розбийте яйце на пласку поверхню. Жовток свіжого яйця буде яскравим і круглим, а білок не буде сильно розтікатися. Будь-яке рожеве чи райдужне забарвлення може вказувати на те, що всередині почали рости бактерії.

Перевірка варених яєць

Якщо ви досі відчуваєте сумніви після того, як зварили яйце, можна звернути увагу ще на кілька ознак. Ще раз понюхайте його і дослідіть текстуру. Погане яйце буде мати дивний запах, а текстура буде неоднорідною.

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Як зберігати яйця

Щоб отримати якісний продукт недостатньо придбати свіжі яйця, потрібно також потурбуватися про їх правильне зберігання вдома. Найкращий спосіб зберігати яйця – це охолодити їх, як тільки повернетеся додому.

Краще не тримати їх поза холодильником довше 2 годин. На охолоджених яйцях, які знаходяться при кімнатній температурі, може з'явитися конденсат, що збільшує ймовірність проникнення бактерій всередину.

Зберігайте яйця в картонній упаковці, в якій вони були придбані. Це допоможе зберегти їх свіжість та запобігти проникненню бактерій.

Не мийте яйця перед зберіганням. Шкаралупа яєць покрита природною плівкою, яка захищає їх від бактерій.

Зберігайте яйця в холодильнику при температурі від 0 до 4 градусів Цельсія.

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