Залишатимуться свіжими довше: експерти назвали 'краще місце' для зберігання яєць

Яйця є одним із найпопулярніших продуктів у світі. Вони є основним інгредієнтом у багатьох стравах, від омлетів і млинців до випічки та соусів.

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Однак, якщо зберігати їх неправильно, вони можуть швидко зіпсуватися або стати небезпечними для вживання в їжу. Експерти з Egg Info поділилися порадами щодо зберігання яєць, щоб вони залишалися свіжими та безпечними протягом тривалого часу.

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Де зберігати яйця

Багато людей зберігають яйця у дверцятах холодильника. Однак експерти Egg Info рекомендують зберігати яйця в холодильнику на полиці.

"Найкраще зберігати яйця в холодильнику. Таким чином температура завжди буде постійною, і ваші яйця будуть свіжими довше", — кажуть експерти.

Це пов’язано з тим, що температура в шафах може коливатися, що може призвести до псування яєць.

Як довго можна зберігати яйця

Сирі яйця можна зберігати в холодильнику до 5 тижнів. Однак, якщо ви хочете, щоб вони залишалися свіжими протягом тривалого часу, краще їх використовувати протягом 3-4 тижнів.

Варені яйця слід використати одразу, або упродовж 2-3 днів після очищення.

Як зберігати сирі яєчні жовтки та білки

Якщо у вас залишилися сирі яєчні жовтки або білки, їх можна зберігати в холодильнику до 4 днів. Щоб зберегти їх свіжими, потрібно розділити їх і зберігати в герметичних контейнерах.

Білки можна також заморозити на термін до року. Щоб це зробити, змішайте білки й збийте їх до густої піни. Потім перелийте їх у герметичний контейнер і заморозьте.

Як заморозити сирі яйця

Сирі яйця можна також заморозити на термін до року. Щоб це зробити, розбийте яйця в миску і збийте їх до однорідної маси. Потім перелийте їх у герметичний контейнер і заморожуйте.

Після заморожування яйця можна розморозити в холодильнику за 10-12 годин до використання.

Поради щодо зберігання яєць

Ось кілька додаткових порад щодо зберігання яєць:

Завжди зберігайте яйця в оригінальній упаковці. Не зберігайте яйця в холодильнику поруч з продуктами з сильним запахом. Ретельно мийте руки перед і після того, як доторкнетеся до яєць.

Слідкуючи за цими порадами, ви можете зберегти яйця свіжими та безпечними для вживання в їжу протягом тривалого часу.

Раніше науковці попередили про небезпеку вживання яєць на сніданок.

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