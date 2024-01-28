Проста ранкова звичка продовжить ваше життя: що радять фахівці

Лікар, який спеціалізується на боротьбі зі старінням, кожен день починає з простої 10-хвилинної ранкової процедури, яка поєднує в собі кілька стратегій для тривалого та здоровішого життя.

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Доктор Кієн Вуу у коментарі Business Insider сказав, що його 10-хвилинна ранкова процедура може допомогти людям жити довго та бути здоровішими.Його рутина містить п’ять категорій або "стовпів здоров’я": фізичне, розумове, емоційне, соціальне та мета.

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"Кожної миті в житті ми маємо можливість вибирати, як нам виглядати", — сказав він.

День лікаря починається з великої склянки лимонної води та сонця. Кієн Вуу натще п'є склянку води з додаванням лимона та електролітів, або мінеральної солі. Це допомагає відновити гідратацію та додає приріст поживних речовин.

Він також докладає зусиль, щоб прямі сонячні промені потрапляли на шкіру та обличчя вранці, що може допомогти підтримувати природні цикли сну та неспання в організмі для підтримки постійного рівня енергії.

Наступним кроком у рутин Вуу є 10-хвилинна гімнастика, яка містить вправи на розтяжку та зміцнення. Він також практикує дихальні вправи для зняття стресу, такі як діафрагмальне дихання та дихання 4-7-8.

"Дихання — це чудовий спосіб зменшити стрес і тривогу, а також покращити загальний стан здоров’я", — сказав фахівець.

Завершальним кроком у рутин Вуу є коротка медитація, яка допомагає йому зосередитися та зняти стрес. Він рекомендує медитувати протягом 5-10 хвилин щодня.

"Медитація — це чудовий спосіб покращити психічне та емоційне здоров’я, а також покращити концентрацію та увагу", — додав експерт.

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