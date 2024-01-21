Дієта вихідного дня "5:2": Як швидко схуднути

Дієта 5:2 – це форма періодичного голодування, яка передбачає регулярне харчування протягом п’яти днів на тиждень та обмеження споживання калорій до 500-600 калорій протягом двох днів, що залишилися.

Як пише ТСН, ця дієта – ефективний спосіб схуднути і покращити здоров’я. Однак вона має ряд протипоказань, тому перед її початком необхідно проконсультуватися з лікарем.

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Переваги дієти 5:2

Дієта 5:2 не вимагає суворих обмежень у харчуванні. Протягом п’яти днів на тиждень можна вживати звичну їжу, дотримуючись балансу макро- і мікроелементів.

Дієта 5:2 є ефективною для схуднення. За даними досліджень, за допомогою дієти 5:2 можна скинути до 1 кг на тиждень.

Дієта 5:2 може позитивно впливати на здоров’я. Вона допомагає знизити рівень холестерину, цукру в крові та інсуліну. Також дієта 5:2 може покращувати роботу мозку та серцево-судинної системи.

Як дотримуватися дієти 5:2

Визначте, які дні будуть у вас "голодні". Найчастіше люди вибирають для цього понеділок і вівторок або четвер і п’ятницю.

У "голодні" дні споживайте не більше 500 калорій для жінок і 600 калорій для чоловіків.

У "ситі" дні дотримуйтеся збалансованого харчування, споживаючи 1600-1800 калорій на день.

Пити воду, кава та зелений чай без обмежень.

Протипоказання до дієти 5:2

Хвороби шлунково-кишкового тракту (виразка, гастрит, панкреатит тощо).

Хронічні захворювання (цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, порушення обміну речовин тощо).

Загальні рекомендації

Починайте дієту поступово, збільшуючи кількість "голодні" днів протягом кількох тижнів.

Якщо у вас виникають будь-які неприємні симптоми, припиніть дієту і зверніться до лікаря.

Дієта 5:2 – це ефективний спосіб схуднути і покращити здоров’я. Однак вона має ряд протипоказань, тому перед її початком необхідно проконсультуватися з лікарем.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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