Містить найбільше колагену: Яку кашу слід частіше вживати жінкам, щоб виглядати молодше
Скоріш за все, ви неодноразово слухали про те, що перловку називають "кашею краси". Такий високий статус перлова крупа здобула завдяки своєму багатому вітамінному складу і значному вмісту лізину, амінокислоти, яка відповідає за стимуляцію синтезу колагену в організмі.
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Про це повідомляє Ukr.Media. Звісно, в перловці містяться багато вітамінів групи B, які корисні для здоров'я шкіри. Проте гречана крупа містить удвічі більше лізину, тому, якщо вам потрібно поповнити запаси колагену, краще обрати саме її.
В складі гречки також є багато інших корисних компонентів, включаючи вітаміни групи B, залізо та безліч інших важливих мікроелементів. Крім того, гречана крупа допомагає боротися з набряками.
Якщо ви ще не спробували зелену гречку, це час зробити це! В ній міститься ще більше лізину, ніж у будь-яких інших зернових культурах. Один порція вареної зеленої гречки містить приблизно 10% добової норми лізину. Звісно, цей вміст амінокислоти не зрівняється з тим, що є в яйцях або м'ясі. Однак, обираючи цей гарнір, ви зможете задовольнити свої потреби в цьому мікроелементі і отримати максимум користі від свого харчування.
Нагадаємо, ми вже писали, який чай може нашкодити вашому здоров‘ю.
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