Продукти, які не варто вживати після 40: експерти здивували списком

Після 40 років у людей знижується фізична активність, тому легше набираються зайві кілограми. Це стається через те, що після 40 років робота організму частково змінюється, багато процесів уповільнюються, а тому потреба організму в калоріях знижується на цілих 20-25%.

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Як наслідок, низка звичних для людини продуктів гірше засвоюються. Тому необхідно переглянути свій раціон, пише Punchng.

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Фахівці зауважують, що люди старше 40 років повинні серйозно ставитися до свого раціону та ретельно підходити до того, що вони їдять. Дієтологи виділяють 10 продуктів, яких слід уникати або обмежити, щоб зберегти здоров'я та довголіття.

Серед продуктів, які слід уникати, є:

Рафіновані вуглеводи, такі як білий хліб, макаронні вироби, млинці та пончики. Вони підвищують рівень цукру в крові та можуть призвести до захворювань серця, діабету та ожиріння.

Оброблене м'ясо, таке як ковбаси, шинка, хот-доги. Воно містить нездоровий жир, який може сприяти появі зморшок, запалення та раку.

Фаст-фуд, який містить велику кількість цукру, жирів, натрію та інших шкідливих інгредієнтів.

Фруктові соки, які містять багато цукру та фруктози. Вони можуть призвести до підвищення рівня цукру в крові та збільшення ризику діабету.

Алкоголь, який може сприяти зморшкам, пошкодженню печінки та іншим проблемам зі здоров'ям.

Жирна їжа, яка може призвести до підвищення рівня холестерину та ризику захворювань серця.

Цукор, який може сприяти запалення та старінню шкіри.

Енергетичні напої, які містять багато кофеїну, натрію та інших шкідливих інгредієнтів.

Випічка, яка містить багато цукру та жиру.

Дієтологи також рекомендують людям старше 40 років обмежити вживання яєць та молока з високим вмістом насиченого жиру.

Замість цих продуктів дієтологи рекомендують вживати натуральні та необроблені продукти, фрукти та овочі, а також продукти з високим вмістом білка.

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