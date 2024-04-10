Чому на Великдень б‘ються крашанками: ви будете здивовані

З незапам'ятних часів яйце уособлювало життя, весняне пробудження та родючість. Його округла форма нагадувала пращурам Сонце, даруючи радість та тепло всьому живому.

Великодні символи:

Воскресіння Христове: очищення від шкаралупи символізує появу нового, оновленого світу, спасенного Ісусом.

очищення від шкаралупи символізує появу нового, оновленого світу, спасенного Ісусом. Вознесіння: обриси яйця нагадують про момент вознесіння Ісуса на небо в божественному сяйві.

В Україні традиція розписувати яйця різноманітними символами та візерунками дуже поширена. Такі розписані яйця, залежно від способу фарбування, називають писанками, крашанками або крапанками. З них, згідно з традицією, починається ранок Великодня. Про це пише ТСН.

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Традиція битися яйцями

На перший погляд, звичай розфарбовувати яйця, а потім битися ними може здатися дивним. Проте, він має кілька пояснень:

Боротьба добра зі злом: найміцніше яйце, яке "побило" всі інші, вважалося оберегом. Його берегли протягом року і розбивали останнім.

найміцніше яйце, яке "побило" всі інші, вважалося оберегом. Його берегли протягом року і розбивали останнім. Символічне "цілування": в давнину привселюдно цілуватися на знак привітання з Великоднем вважалося непристойним, тому віряни використовували крашанки, щоб символічно "цілуватися" тричі, стукаючись яйцями одне об одне.

Звільнення Ісуса: яйце асоціюється з каменем, який закривав вхід до печери, де лежало тіло Ісуса Христа. Розбивання шкаралупи символізує його "звільнення".

яйце асоціюється з каменем, який закривав вхід до печери, де лежало тіло Ісуса Христа. Розбивання шкаралупи символізує його "звільнення". Віра предків: існувало повір'я, що чим більше яєць розіб'є людина на Великдень, тим швидше воскресне Син Божий.

Великодні яйця - це не просто красивий символ, а й глибинний духовний оберіг, що несе в собі багатовікові традиції та вірування українського народу.

Нагадаємо, священник пояснив, чому на Великдень не варто ходити на цвинтар.

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