Священник пояснив, чому на Великдень не варто ходити на цвинтар

У багатьох українських містах існує традиція відвідувати кладовище на Великдень. Проте, церква не схвалює цього, адже Воскресіння Христове – це радісне свято, яке символізує перемогу над смертю.

Чому не можна ходити на кладовище на Великдень, пояснив священник Української православної церкви Григорій Трухан, пишуть "Вікна".

Великдень – це радісне свято, а кладовище – місце скорботи, зауважив він.

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Церква рекомендує присвятити цей день молитві, радості та спілкуванню з близькими. Наступний тиждень після Великодня також вважається святковим, тому відвідування кладовища не рекомендується.

Що можна зробити, якщо ви хочете згадати покійних на Великдень?

Помолитися за них у церкві.

Запалити свічку за упокій їхніх душ.

Згадати їх добрими словами у родинному колі.

Відвідати кладовище в інший день.

"Пам'ятайте, що головне – це не формальні ритуали, а щира молитва та любов до покійних", – сказав Трухан.

Інші заборони на Великдень:

У це свято заборонено занадто довго спати та лінуватися. Не варто лихословити, лаятися, пліткувати. Працювати та займатися домашніми справами дозволяється, якщо це необхідо. Працювати на городі на Великдень заборонено.

Не можна виносити сміття після заходу сонця. Підстригати або фарбувати волосся. Вінчатися та виходити заміж.

Пропонуємо дізнатися, що потрібно нести на кладовище на поминальні дні, а що ні.

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