Величезного Сфінкса у Гізі могли створити не люди – відкриття науковців

Великий Сфінкс у Єгипті – це монументальна скульптура, яка зображає сфінкса, котрий має тіло лева з головою людини. Скульптура розташована на плато Гіза, неподалік від Каїра.

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Сфінкс є найдавнішою монументальною скульптурою на Землі, що збереглася до нашого часу. Вважається, що його було побудовано під час правління фараона Хафра (бл. 2558-2532 рр. до н.е.), який також побудував Велику піраміду в Гізі.

Сфінкс має довжину 73 метри, висоту 20 метрів і ширину 19 метрів. Він вирізаний з монолітної вапнякової скелі.

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Тим часом науковці з Нью-Йоркського Університету з'ясували, як насправді міг бути побудований великий Сфінкс у Гізі. Вони стверджують, що гігантська скульптура була частково створена природою.

Раніше історики та геологи вже висували теорію, згідно з якою пустельний вітер надав гігантському каменю первісні контури скульптури. Зокрема, таку версію озвучував геолог Фарук Ель-Баз 1981 року. На його думку, сфінкс був висічений на основі ярдангу - гігантського каменю в пустелі, який виникає під дією вітру.

Американські дослідники вирішили спробувати підтвердити цю гіпотезу: вони збудували мініатюрні ярданги з глини з додаванням більш твердих матеріалів, які потім зазнали впливу швидких потоків води — імітації впливу вітру на камінь.

Результати такого експерименту показали, що більшість таких глиняних ярдангів набула форми, що нагадує тіло знаменитого сфінкса, включаючи лапи й вигнуту спину, а з твердих матеріалів формувалася голова.

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"Наші експерименти показали, що схожі на сфінкс фігури можуть виникати в результаті ерозії. Насправді сьогодні існують ярданги, які виглядають як тварини, що сидять або лежать, що тільки підтверджує наші висновки. Такі несподівані форми виникають через те, як потоки повітря поводяться навколо більш твердих або менш схильних до ерозії частин", — заявив провідний автор дослідження Лейф Рістроф.

Науковці вважають, що спочатку погодні умови утворили форму майбутнього Сфінкса, а мешканці Єгипту просто доповнили її.

Нагадаємо, у Франції знайшли кам‘яну "карту скарбів" віком 4000 років.

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