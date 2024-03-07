Оновився прогноз магнітних бур на березень: коли чекати на удари

До середини березня 2024 року на Землі очікується дві потужні магнітні бурі. Потім настане період затишшя. Геомагнітні удари поновляться наприкінці місяця.

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Це виплаває з попереднього прогнозу центру Meteoagent. Згідно з графіком, 8 березня по Землі вдарить чотирибальна буря (помаранчевий рівень небезпечності), а 9 березня варто очікувати посилення шторму до 5 балів (червоний рівень).

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Коли магнітні бурі 2024?

Чому відбуваються магнітні бурі

Магнітні бурі виникають через зміни у магнітному полі Землі, зазвичай спричинені сонячним вітром або сонячними вибухами. Коли сонячний вітер зіткнеться з магнітосферою Землі, це може спричинити розряди енергії, які викликають магнітні бурі. Ці бурі можуть мати різні наслідки для Землі, включаючи сяйво північного та південного сяйва (явище, коли атмосфера Землі освітлюється через взаємодію сонячного вітру з магнітосферою), а також можуть впливати на магнітні компаси та комунікаційні системи.

Як магнітні бурі впливають на організм людини

Деякі дослідження вказують на можливість, що інтенсивні магнітні бурі можуть впливати на фізичне і психічне здоров'я людини. Наприклад, деякі люди можуть відчути головний біль, стрес або збудження під час магнітних бур.

Раніше ми повідомляли, що 2024 року Сонце зникне на 4 хвилини для 32 мільйонів людей.

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