Вже у квітні можна буде побачити сонячне затемнення та рідкісну комету диявола

Уявіть собі: нічне небо, затемнене Місяцем, і раптом з темряви вирине льодяна комета, що пролітає повз Сонце! Це не фантастика, а реальне явище, яке можна буде спостерігати вже 8 квітня.

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Комета 12P/Понс-Брукса, або "комета диявола", мандрує космосом 70 років. Зараз вона наближається до Сонця, і 24 квітня буде максимально близько до нього. А 8 квітня, під час повного сонячного затемнення, комета пролетить повз затемнене Сонце, пише Live Science.

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Це неймовірно рідкісна подія! Комету можна буде побачити навіть у любительські телескопи, але лише в певних регіонах Північної Америки.

Астрономи з нетерпінням чекають на це явище. Вони сподіваються зробити унікальні фотографії та краще вивчити комету.

Якщо вам пощастить опинитися в потрібному місці в потрібний час, не пропустіть це космічне шоу! Ось кілька порад:

Знайдіть місце з відкритим видом на південно-західний горизонт.

Заздалегідь налаштуйте телескоп або фотоапарат.

Не забудьте про захисні окуляри, щоб спостерігати за затемненням.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

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