Сонце зникне на 4 хвилини для 32 мільйонів людей: коли спостерігати повне сонячне затемнення 2024

Цього року повне сонячне затемнення закриє сонце для понад 30 мільйонів людей, його називають однією з найбільших астрономічних подій десятиліття.

Відео дня

Як повідомляє Daily Mail, повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць повністю закриває Сонце. Ця подія відбудеться 8 квітня.

Також читайте: Вчені підрахували скільки разів Земля обернулася навколо Сонця за весь час

Як зазначає видання, це видовище спостерігатимуть приблизно 32 мільйони людей уздовж смуги Північної та Центральної Америки. Також його побачать у західних областях Великої Британії (Корнуолл, Уельс та Ірландія), у Мексиці та Канаді.

Доктор Грег Браун, астроном з Королівської обсерваторії Гринвіча, сказав: "Для спостерігачів у Північній Америці це найкращий шанс побачити повне сонячне затемнення цього десятиліття. Ніщо не зрівняється з днем, який перетворився на ніч, який виникає після повного затемнення".

Повне затемнення буде видимим протягом приблизно чотирьох хвилин.

Експерти зауважують, що за затемненням Сонця потрібно спостерігати із захисними приладами, інакше існує ризик пошкодити зір.

Раніше науковці запропонували знизити яскравість Сонця, щоб подолати глобальне потепління.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!