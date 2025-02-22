Неймовірна краса та грація: в чому унікальність породи котів каракал

Каракалів часто називають "мініриссями", але зоологи стверджують, що вони мають більше спільного з пумами. Ці екзотичні та рідкісні кішки є символом статусу для багатьох власників. Каракал — тварина не для кожного.

Каракали — одні з найкрасивіших і найрідкісніших представників родини котячих. У давнину вони використовувалися як мисливські тварини в Середній Азії та Африці. Якщо забезпечені мисливці брали із собою гепардів, то каракали були більш доступним варіантом, за що в Індії їх прозвали "гепардами для бідних". Ці кішки відмінно ловили птахів, зайців і навіть дрібних антилоп. Про це пише Фокус.

Назва породи походить від турецького "karakulak", що означає "чорні вуха"— одна з їхніх найпомітніших особливостей. Каракали й сьогодні здебільшого живуть у дикій природі: в африканських пустелях, на Близькому Сході, у Туркменістані, Киргизстані та Узбекистані. Їхня одомашнена популяція залишається невеликою, що робить породу однією з найдорожчих у світі.

Приручення каракалів почалося ще у Вавилоні в III-IV століттях до нашої ери. Це підтверджують археологічні знахідки: фрески, картини та предмети розкоші, що зображують каракалів, гепардів і левів на повідках.

Раніше цих кішок помилково вважали різновидом рисі через характерні пензлики на вухах, але згодом їх виділили в окремий рід. Морфологічно каракали ближче до пум, а ось за поведінкою більше нагадують собак, ніж котів.

Каракал як домашня тварина

Домашнім улюбленцем каракал став лише у XX столітті, коли його почали завозити до Європи. Ці тварини досить добре адаптуються до життя з людьми, якщо потрапляють у сім’ю у віці 4-6 місяців. Однак заводчики наголошують, що купувати кошенят слід лише у спеціалізованих розплідниках, де батьки вже адаптовані до життя поряд із людиною. Це забезпечує кращу соціалізацію та здоров’я тварини.

Каракали не підходять для малих квартир, адже вони досить великі: висота в холці сягає 50 см, довжина тіла — близько 80 см, плюс ще 30 см хвоста. Дорослі особини важать від 11 до 22 кг, а середня тривалість життя перевищує 15 років.

Ці кішки мають мускулисте, пропорційне тіло, довгі лапи та витягнуту морду з виразними очима. Вони чудово плавають, лазять по деревах і можуть стрибати до чотирьох метрів у довжину.

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Поведінка та особливості утримання

На відміну від звичайних котів, каракали рідко нявкають. Вони висловлюють емоції гарчанням, шипінням, бурчанням або навіть "цвіріньканням".

Вартість кошеняти у розплідниках стартує від $8 000, а особливо рідкісні екземпляри можуть коштувати до $50 000. Купуючи тварину, варто звертати увагу на її шерсть (вона повинна бути густою і блискучою), шкіру (без висипань) і чистоту вух, очей та носа.

Каракали не створюють проблем, якщо отримують достатньо уваги та виховання. Важливо навчити їх правилам, як собак: не гризти взуття та проводи, не лазити на стіл і не їсти з господарського посуду. Також їм потрібні іграшки для розвитку мисливських навичок.

Ідеальне житло для каракала — просторий будинок із великою територією та вольєром. Мінімальна висота паркану повинна бути 2,5 метра, інакше він легко перестрибне його. У приміщенні варто облаштувати полиці та гірки для стрибків.

Чого не варто робити власникам каракала

Не гратися з ним руками або ногами, щоб уникнути укусів і подряпин.

Не заводити тварину в сім'ї з дітьми до 5 років, адже вона не терпить грубих дотиків.

Не залишати важливі речі в доступних місцях — каракали дуже допитливі.

Не тримати тварину в холодному приміщенні.

Не годувати людською їжею, прянощами, копченостями, ковбасами та свининою, яка може викликати смертельно небезпечну хворобу Ауєскі.

Оптимальний раціон каракала складається з нежирного м’яса (курка, індичка, кролик) та овочів (капуста, гарбуз, морква, кабачок).

Каракали добре уживаються з іншими тваринами, окрім птахів і гризунів, оскільки їхні природні мисливські інстинкти можуть спрацювати навіть у домашніх умовах.

Хоча каракал — це екзотичний і красивий улюбленець, він потребує особливих умов утримання, достатнього простору та відповідального підходу до виховання.

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