Які продукти не можна вживати після 40-50 років: поради дієтолога

Після 40 років наше тіло потребує особливого підходу до харчування. Щоб залишатися здоровими, красивими та сповненими енергії, важливо знати, які продукти корисні, а які – ні.

Відео дня

40 років – це не привід сумувати, а час подбати про себе, пише ТСН. З віком наш організм потребує трохи більше уваги, і правильне харчування відіграє в цьому ключову роль.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Що їсти:

Овочі та фрукти: джерело вітамінів, мінералів та клітковини, які необхідні для здоров'я травлення, серця та імунної системи.

джерело вітамінів, мінералів та клітковини, які необхідні для здоров'я травлення, серця та імунної системи. Білок: важливий для підтримки м'язової маси та здоров'я кісток. Їжте нежирне м'ясо, птицю, рибу, бобові та яйця.

Корисні жири: оливкова олія, авокадо, горіхи та насіння.

оливкова олія, авокадо, горіхи та насіння. Кисломолочні продукти: йогурт, кефір, сир – джерело кальцію та корисних бактерій для кишечника.

йогурт, кефір, сир – джерело кальцію та корисних бактерій для кишечника. Вода: не менше 1,5-2 літрів на день.

Чого уникати:

Соль: надмірне вживання може призвести до гіпертонії та інших проблем зі здоров'ям.

надмірне вживання може призвести до гіпертонії та інших проблем зі здоров'ям. Цукор: веде до ожиріння, діабету та інших проблем зі здоров'ям.

веде до ожиріння, діабету та інших проблем зі здоров'ям. Насичені жири: тваринні жири, ковбаси, сосиски, жирне м'ясо.

Алкоголь: негативно впливає на всі органи та системи організму.

негативно впливає на всі органи та системи організму. Кофеїн: надмірне вживання може призвести до безсоння, тривожності та інших проблем зі здоров'ям.

Корисні вуглеводи:

Фрукти: банани, яблука, ягоди.

банани, яблука, ягоди. Овочі: морква, томати, шпинат.

морква, томати, шпинат. Злакові крупи: вівсянка, гречка, коричневий рис.

вівсянка, гречка, коричневий рис. Бобові: сочевиця, квасоля.

сочевиця, квасоля. Молочні продукти: молоко, сир, йогурт.

Важливо:

Їсти різноманітну їжу, щоб отримати всі необхідні поживні речовини.

Зменшити розмір порцій.

Не їсти перед сном.

Готувати їжу вдома з свіжих продуктів.

Регулярно займатися спортом.

Пам'ятайте, що здорове харчування – це запорука вашого здоров'я, краси та довголіття!

Ось ще кілька порад:

Їжте повільно та ретельно пережовуйте їжу.

Не їжте на ходу.

Не пропускайте прийоми їжі.

Слухайте своє тіло і їжте те, що вам хочеться, але в міру.

Не бійтеся експериментувати з новими рецептами.

Здорове харчування – це не складно, а корисно і смачно!

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!