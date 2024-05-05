Яка зачіска підійде для прямокутного обличчя: стилісти показали кращі варіанти (фото)

Якщо ваша форма обличчя прямокутна, існує безліч стильних зачісок, які допоможуть вам підкреслити свої найкращі риси. Пропонуємо 10 ідей для щоденних образів, які будуть актуальними постійно.

Експерти з краси зауважують, що з такою формою обличчя жінкам дуже легко підібрати ту зачіску, що приховає недоліки та підкреслить найкращі риси.

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1. Гладкі пасма:

Зачіски для жінок з прямокутним обличчям. Джерело: allthingshair.com

Цей елегантний стиль чудово підкреслює чіткі лінії прямокутного обличчя. Використовуйте праску або фен, щоб створити гладку зачіску на волоссі середньої довжини. Цей стиль простий у догляді та завжди виглядає бездоганно.

2. Пляжні хвилі:

Зачіски для жінок з прямокутним обличчям. Джерело: allthingshair.com

Легкі, невимушені хвилі – це чудовий спосіб додати об'єму та текстури вашому волоссю. Використовуйте текстуруючий спрей або мус, щоб створити пляжний ефект, а потім трохи пом'якшіть локони пальцями.

3. Світлий боб з чубчиком:

Зачіски для жінок з прямокутним обличчям. Джерело: allthingshair.com

Цей стильний боб з чубчиком підкреслить ваші очі та вилиці. Додайте трохи текстури, щоб зробити образ цікавішим.

4. Світлі локони:

Зачіски для жінок з прямокутним обличчям. Джерело: allthingshair.com

М'які локони чудово обрамляють обличчя, надаючи йому більш округлої форми. Використовуйте плойку або бігуді, щоб створити локони, а потім розчешіть їх гребінцем з широкими зубцями.

5. Центральний проділ:

Зачіски для жінок з прямокутним обличчям. Джерело: allthingshair.com

Прямий проділ візуально подовжує обличчя. Поєднайте його з гладкими пасмами або злегка хвилястим волоссям, щоб отримати елегантний та сучасний образ.

6. Пучок балерини:

Зачіски для жінок з прямокутним обличчям. Джерело: allthingshair.com

Цей класичний пучок підкреслить вашу шию та вилиці. Ви можете зробити його гладким і чітким або трохи розпатланим, щоб додати йому невимушеності.

7. Розпущений пучок:

Зачіски для жінок з прямокутним обличчям. Джерело: allthingshair.com

М'якший варіант пучка балерини, цей стиль чудово підходить для повсякденного носіння. Витягніть кілька пасом волосся навколо обличчя, щоб додати йому м'якості.

8. Короткі поривчасті шари:

Зачіски для жінок з прямокутним обличчям. Джерело: allthingshair.com

Ці шари додають об'єму та текстури волоссю, а також візуально пом'якшують риси обличчя.

9. Природні пасма:

Зачіски для жінок з прямокутним обличчям. Джерело: allthingshair.com

Дозвольте волоссю падати природним чином, щоб підкреслити вашу красу. Цей стиль не потребує багато зусиль, але завжди виглядає ефектно.

10. Об'ємний верх:

Зачіски для жінок з прямокутним обличчям. Джерело: allthingshair.com

Додайте трохи об'єму біля коріння волосся, щоб візуально подовжити обличчя. Використовуйте гребінець з широкими зубцями або мус для об'єму.

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