Легкі в укладанні та додають об'єму: ці омолоджуючі зачіски має спробувати кожна жінки за 40 років (фото)

Для жінок не існує жодного обмеження, коли йдеться про зміну зачіски та експерименти зі своїм виглядом. Незалежно від того, чи вам до вподоби довге, чи коротке волосся, є безліч стильних варіантів, які підійдуть кожній жінці.

А коли вам за 40, є деякі зачіски, які допоможуть вам виглядати молодше та свіжіше, запевняють стилісти. Знавці жіночої моди показали зачіски, що пасуватимуть зрілим жінкам, особливо, якщо у них витончене волосся і вони не мають часу його довго укладати.

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Асиметричний боб:

Асиметричний боб. Джерело: Instagram.com/shades_hair_beauty_dublin

Цей варіант боба з вигнутими боками додасть вашому образу унікальності та стилю.

Чубчик:

Чубчик омолоджує будь-яку жінку. Джерело: Instagram.com/jeaninadanek

Навіть невеликий чубчик може внести значні зміни у ваш вигляд, роблячи його більш модним і стильним.

Боб з довгим чубчиком:

Боб з довгим чубчиком. Джерело: Instagram.com/sacaumut

Чубчик, що прибирає брови, додає візуального об'єму до волосся, що особливо актуально для тонкого волосся.

Кучерявий боб:

Кучерявий боб. Джерело: Instagram.com/michalisbyklimis

Додайте текстури вашому бобу, зробивши його кучерявим, це зробить ваше волосся більш густим і живим.

Довгі шари:

Довгі шари. Джерело: Instagram.com/romeufelipe

Якщо вам подобається довге волосся, то додавання шарів допоможе йому виглядати більш об'ємним та живим.

Довге волосся з пляжними хвилями:

Довге волосся з пляжними хвилями. Джерело: Instagram.com/gustavomigli

Пляжні хвилі надають вашому волоссю легкості та природності, роблячи вас молодшою та енергійнішою.

Волосся середньої довжини з хвилями:

Волосся середньої довжини з хвилями. Джерело: Instagram.com/kennethstoddarthair

Середня довжина волосся завжди залишається актуальною, особливо якщо додати до неї легкі хвилі.

Мелірування:

Мінімум хвиль та гострі кінці. Джерело: Instagram.com/leventkilic0

Це колірне рішення додасть вашому образу свіжості та сяйва, підсвітивши ваше обличчя.

Піксі:

Піксі. Джерело: Instagram.com/olgalebedeva_stylist

Стрижка піксі поєднує в собі елементи короткого та довгого волосся, створюючи модне та стильне візуальне враження.

Нехай ці ідеї надихнуть вас на зміни та експерименти з вашим стилем.

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