Кращі зачіски для жінок 40+, що страждають від випадіння волосся (фото)

З віком волосся змінюється: воно стає тоншим, втрачає об'єм і блиск. Ці зміни можуть бути пригнічуючими, але не варто засмучуватися. За допомогою правильної стрижки можна візуально зробити волосся густішим.

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Стилісти рекомендували чотири стрижки, які допоможуть жінкам старше 40 років приховати залисини та рідке волосся, пише shefinds.

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Ось чотири зачіски, які рекомендують стилісти:

1. Піксі

Коротка стрижка піксі - чудовий варіант для жінок з тонким волоссям. Завдяки короткій довжині волосся здається більш густим, а шари додають об'єму.

2. Зачесаний назад хвіст

Цей простий трюк допоможе візуально збільшити об'єм волосся. Зачешіть волосся біля коренів, а потім зберіть його у хвіст.

3. Багатошаровий боб

Шари - це ключ до створення об'єму. Багатошаровий боб з тупою базовою лінією буде виглядати густим і пишним.

4. Локони й хвилі

Локони й хвилі візуально роблять волосся більш об'ємним. Якщо у вас від природи кучеряве волосся, використовуйте крем для локонів. Якщо волосся пряме, можна зробити локони або хвилі за допомогою плойки або бігуді.

Не бійтеся експериментувати, радять експерти. Зміна стрижки може допомогти вам почуватися впевненіше.

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