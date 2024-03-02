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Суспільство

Кращі зачіски для жінок 40+, що страждають від випадіння волосся (фото)

Билім Олена

Кращі зачіски для жінок 40+, що страждають від випадіння волосся (фото)

З віком волосся змінюється: воно стає тоншим, втрачає об'єм і блиск. Ці зміни можуть бути пригнічуючими, але не варто засмучуватися. За допомогою правильної стрижки можна візуально зробити волосся густішим.

Стилісти рекомендували чотири стрижки, які допоможуть жінкам старше 40 років приховати залисини та рідке волосся, пише shefinds.

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Ось чотири зачіски, які рекомендують стилісти:

1. Піксі

Кращі зачіски для жінок 40+, що страждають від випадіння волосся (фото)

Коротка стрижка піксі - чудовий варіант для жінок з тонким волоссям. Завдяки короткій довжині волосся здається більш густим, а шари додають об'єму.

2. Зачесаний назад хвіст

Кращі зачіски для жінок 40+, що страждають від випадіння волосся (фото)

Цей простий трюк допоможе візуально збільшити об'єм волосся. Зачешіть волосся біля коренів, а потім зберіть його у хвіст.

3. Багатошаровий боб

Кращі зачіски для жінок 40+, що страждають від випадіння волосся (фото)

Шари - це ключ до створення об'єму. Багатошаровий боб з тупою базовою лінією буде виглядати густим і пишним.

4. Локони й хвилі

Кращі зачіски для жінок 40+, що страждають від випадіння волосся (фото)

Локони й хвилі візуально роблять волосся більш об'ємним. Якщо у вас від природи кучеряве волосся, використовуйте крем для локонів. Якщо волосся пряме, можна зробити локони або хвилі за допомогою плойки або бігуді.

Не бійтеся експериментувати, радять експерти. Зміна стрижки може допомогти вам почуватися впевненіше.

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