Як військовозобов'язаному змінити адресу проживання: про що слід знати
З початку дії воєнного стану в Україні правила зміни місця проживання для військовозобов'язаних суттєво пожорсткішали. Отримання дозволу від керівника ТЦК та СП є обов'язковою умовою для будь-якого переїзду.
З 18 травня 2024 року чоловіки віком 18-60 років, які не перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі. Про це пише 24tv.ua.
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Ось основні кроки, які необхідно виконати:
- Скласти рапорт на ім'я керівника ТЦК та СП з проханням дозволити зміну місця проживання. До рапорту додати:
- Паспорт
- Військовий квиток
- Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
- Документ, що підтверджує нове місце проживання (договір оренди, свідоцтво про право власності тощо)
- Подати рапорт та пакет документів до ТЦК та СП за місцем прописки.
- Отримати протягом 7 днів розгляду рішення керівника ТЦК та СП.
- У разі позитивного рішення вам буде надано дозвіл на зміну місця реєстрації.
- Знятися з військового обліку у ТЦК та СП за попереднім місцем проживання.
- Протягом 7 днів стати на військовий облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання.
- Для цього необхідно мати ті ж документи, які подавали для отримання дозволу.
Важливо:
- За порушення правил військового обліку, зокрема зміни місця проживання без дозволу, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- Повторне протягом року або вчинення порушення в особливий період тягне за собою штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Для чоловіків, які перебувають за кордоном, з червня 2024 року з'являться два додаткові способи оновлення облікових даних:
- В консульських установах
- Через електронний кабінет призовника
4 травня 2024 року набрав чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист.
- Він передбачає скасування статусу "обмежено придатний" та повторне проходження ВЛК для всіх чоловіків, які мали цей статус, протягом 9 місяців.
За результатами проходження ВЛК чоловіків буде поділено на 4 категорії придатності до військової служби.
Нагадаємо, від 23 квітня припинено надання консульських послуг чоловікам призовного віку з України.
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