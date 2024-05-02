Як військовозобов'язаному змінити адресу проживання: про що слід знати

З початку дії воєнного стану в Україні правила зміни місця проживання для військовозобов'язаних суттєво пожорсткішали. Отримання дозволу від керівника ТЦК та СП є обов'язковою умовою для будь-якого переїзду.

З 18 травня 2024 року чоловіки віком 18-60 років, які не перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі. Про це пише 24tv.ua.

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Ось основні кроки, які необхідно виконати:

Скласти рапорт на ім'я керівника ТЦК та СП з проханням дозволити зміну місця проживання. До рапорту додати: Паспорт

Військовий квиток

Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера

Документ, що підтверджує нове місце проживання (договір оренди, свідоцтво про право власності тощо) Подати рапорт та пакет документів до ТЦК та СП за місцем прописки. Отримати протягом 7 днів розгляду рішення керівника ТЦК та СП. У разі позитивного рішення вам буде надано дозвіл на зміну місця реєстрації. Знятися з військового обліку у ТЦК та СП за попереднім місцем проживання. Протягом 7 днів стати на військовий облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання. Для цього необхідно мати ті ж документи, які подавали для отримання дозволу.

Важливо:

За порушення правил військового обліку, зокрема зміни місця проживання без дозволу, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року або вчинення порушення в особливий період тягне за собою штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для чоловіків, які перебувають за кордоном, з червня 2024 року з'являться два додаткові способи оновлення облікових даних:

В консульських установах

Через електронний кабінет призовника

4 травня 2024 року набрав чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист.

Він передбачає скасування статусу "обмежено придатний" та повторне проходження ВЛК для всіх чоловіків, які мали цей статус, протягом 9 місяців.

За результатами проходження ВЛК чоловіків буде поділено на 4 категорії придатності до військової служби.

Нагадаємо, від 23 квітня припинено надання консульських послуг чоловікам призовного віку з України.

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