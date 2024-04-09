Як випрати ковдру, яка не поміщається в пральній машині: прості лайфхаки

Кожен з нас розуміє важливість регулярного чищення постільної білизни, включаючи пухові ковдри. Однак, що робити, коли ковдра занадто велика для прання в машині.

Експерти з santeplusmag пропонують прості техніки, які полегшать цей процес. Перш за все, перевірте етикетку ковдри, щоб дізнатися, як її найкраще чистити. Це надасть вам важливу інформацію перед початком процесу чищення.

Також вас може зацікавити: Як правильно прати ковдри та подушки: 5 корисних порад

Ось кілька ефективних способів, які допоможуть вам випрати ковдру, навіть якщо вона надто велика для пральної машини:

Очищення плям: перш ніж прати ковдру, перевірте її на наявність плям. Використовуйте засоби для видалення плям, щоб попередньо обробити їх і збільшити шанси на успішне видалення.

Ручне прання: якщо ковдра занадто велика для пральної машини, ручне прання стає оптимальним вибором. Наповніть ванну холодною водою, додайте миючий засіб, ретельно перемішайте і замочіть ковдру протягом 30 хвилин. Потім ретельно промийте і просушіть.

Або можете використати ручну "пральну машинку", про яку ми писали раніше.

Перед тим, як розвісити ковдру на сушіння, струсіть наповнювач, щоб уникнути утворення грудок. Після цього розгорніть ковдру і повішайте на повітрі сушитися. Найкраще робити це на сонці, щоб уникнути утворення цвілі.

З цими простими порадами ви зможете легко і ефективно очистити пухову ковдру навіть в домашніх умовах.

Пропонуємо дізнатися, як легко випрати ковдру чи плед, які не поміщаються в пральну машинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!